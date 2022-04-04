Мужа Заворотнюк снова засняли на фото с таинственной женщиной в машине: некоторые узнали на снимке больную актрису

Между тем в Сети на днях появилось фото, на котором фигурист снова был запечатлен в компании неизвестной брюнетки. Снимок был сделан камерой дорожного видеонаблюдения, которая фиксирует нарушения ПДД. Известно, что Чернышев довольно часто нарушает ПДД, и очередной снимок с выписанного свежего штрафа оказался в распоряжении Telegram-канал «НеМалахов».

На фото Чернышев сидит за рулем авто, а на пассажирском сидении ему компанию составила некая полная женщина с короткой стрижкой и темным цветом волос.

Некоторые полагают, что неизвестной пассажиркой является именно Заворотнюк, которая просто изменилась внешне из-за болезни.

Известно, что скончавшаяся от онкологии певица Жанна Фриске также сильно располнела, что ее трудно было узнать. Другие же теперь теряются в догадках кем же является таинственная незнакомка, и действительно ли Чернышев загулял на стороне. Звездная чета никак не реагирует на сообщения в Сети ни о болезни актрисы, ни о ее состоянии.