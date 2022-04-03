Сделано заявление о возвращении Урганта на Первый канал после известия о бегстве из России

Среди прочих россияне утратили возможность смотреть популярное шоу «Вечерний Ургант». Имеющий паспорт Израиля Иван Ургант и вовсе покинул Россию, вызвав бурную негативную реакцию у многих соотечественников.

На ведущего посыпалась критика и обвинения в предательстве. При этом на днях пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что считает телеведущего большим патриотом. Он призвал не вешать ярлыки на тех, кто спешно покинул свою страну после начала специальной операции на Украине. По словам Пескова, все эти знаменитости не являются врагами государства.

Телеведущая Ксения Собчак обнародовала информацию о том, что, вероятно, ждет карьеру Ивана Урганта в ближайшей перспективе. По имеющимся у нее данным, шоумен находится в Москве и готовится к съемкам на Первом канале.

Ксения Анатольевна намекнула в эфире своего шоу «Осторожно, Собчак!» на то, что вечерняя программа вернется в сетку телевещания, но с определенными изменениями. По словам Собчак, Ургант провел переговоры с Константином Эрнстом.