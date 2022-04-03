5 апреля пройдет презентация книги Владимира Садекова о самых невероятных судебных историях Эстонии

По словам Садекова, жанр книги - триллер. «Это такая история, которая случилась с одним практикующим адвокатом. Он на фоне работы попал в такую череду событий, где сам стал целью. Из этой ситуации он был вынужден выбираться», - сказал адвокат.

В книге есть вставки «Из практики присяжного адвоката». Они не имеют отношения к сюжету книги.

«Это такая параллель, в которой я говорю, что в жизни все происходит намного страшнее и запутаннее, чем в книге», - говорит адвокат.

Официальная презентация книги состоится 5 апреля в 17:00 в конференц-зале столичной гостиницы «Олимпия».