Американский актер Шон Пенн обратился к миллиардерам всего мира с призывом приобрести для Украины 12 истребителей, превосходящих по техническим характеристикам российскую военную авиацию. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Актер Шон Пенн призвал миллиардеров скинуться на истребители для Украины
Пенн просит миллиардеров потратить 300 миллионов долларов и приобрести для Украины две эскадрильи истребителей F-15 или F-16, которые бы создали ощутимое преимущество над российскими — Су и МиГ, передает Zn.ua.
Также он призвал приобрести для Украины системы противоракетной обороны стоимостью 200 миллионов долларов. Все вместе составило бы полмиллиарда долларов.
Пенн уверен, что украинские летчики готовы разобраться с управлением новым истребителем за 3 недели.
«Один миллиардер мог бы завершить эту войну в Украине», - утверждает актер.
One billionaire could end this war in Ukraine. Of course there are add-ons in arming & maintaining creative runways, etc., but seems worth a think. (2/2)— Sean Penn (@SeanPenn) March 31, 2022
При этом в комментариях ему напомнили, что препятствием его плану могут стать требования американского законодательства — экспорт больших объемов вооружения должен получить одобрение Конгресса.
Напомним, еще в 2021 году Пенн начал съемки документального фильма о российско-украинской войне, которая на тот момент охватывала только территории Донецкой и Луганской областей. В конце февраля он прибыл в Украину, чтобы как документалист зафиксировать войну.