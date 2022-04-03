Актер Шон Пенн призвал миллиардеров скинуться на истребители для Украины

Пенн просит миллиардеров потратить 300 миллионов долларов и приобрести для Украины две эскадрильи истребителей F-15 или F-16, которые бы создали ощутимое преимущество над российскими — Су и МиГ, передает Zn.ua.

Также он призвал приобрести для Украины системы противоракетной обороны стоимостью 200 миллионов долларов. Все вместе составило бы полмиллиарда долларов.

Пенн уверен, что украинские летчики готовы разобраться с управлением новым истребителем за 3 недели.

«Один миллиардер мог бы завершить эту войну в Украине», - утверждает актер.

One billionaire could end this war in Ukraine. Of course there are add-ons in arming & maintaining creative runways, etc., but seems worth a think. (2/2) — Sean Penn (@SeanPenn) March 31, 2022

При этом в комментариях ему напомнили, что препятствием его плану могут стать требования американского законодательства — экспорт больших объемов вооружения должен получить одобрение Конгресса.