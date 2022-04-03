В Ласнамяэ начинаются занятия по йоге и скандинавской ходьбе

По словам старейшины района Юлианны Юрченко, руководство района хочет предложить жителям Ласнамяэ различные возможности для занятий оздоровительным спортом под руководством опытных инструкторов.

«С учетом холодной погоды йогой мы будем заниматься в помещении, но возобновляемые вскоре занятия по скандинавской ходьбе и в уличном тренажерном зале будут проходить уже в парках нашего района. В течение нескольких лет тренировки по скандинавской ходьбе проходили в парке Паэ, теперь же они будут проходить и в открытом прошлой осенью парке Тондираба», – сказала Юрченко.

В апреле правильной технике скандинавской ходьбы можно будет научиться в парке Паэ под руководством инструктора Эстонской ассоциации скандинавской ходьбы Рене Меймера. Тренировки пройдут 6, 13, 20 и 27 апреля в 11:00 перед зданием Ласнамяэской управы (ул. Палласти, 54). Тренировки в парке Тондираба проходят по воскресеньям 3 и 17 апреля с 14.00. Место сбора находится на стоянке напротив главного входа ледового холла Тондираба (ул. Варраку, 14), со стороны троп здоровья. Участие и аренда инвентаря бесплатна.

Этой весной в парке Тондираба также пройдут тренировки на парковых тренажерах под руководством Дианы Могиш. Занятия пройдут 10 и 24 апреля с 14:00. Тренировке предшествует разминка с элементами FitBox.