Сайт Booking пока работает в России, но не позволяет искать объекты размещения внутри страны. С Airbnb ситуация идентичная.
На замену Booking и Airbnb: девять сервисов для поиска отелей и квартир в России
Lifehacker.ru cобрал альтернативные сервисы, которые помогут найти гостиницу или квартиру.
1. Ostrovok.ru
Это один из основных российских сервисов онлайн‑бронирования отелей. Он предлагает всю необходимую информацию об объектах размещения, показывает цены всех видов номеров и позволяет бронировать их напрямую, на своём сайте.
Также в Ostrovok.ru доступны отзывы с сервиса TripAdvisor, удобная конвертация цен и полезные новостные статьи о путешествиях.
2. Яндекс.Путешествия
Поиск отелей — один из разделов сервиса «Яндекс.Путешествия», через который также ищут билеты на самолёты, поезда и автобусы.
В числе его преимуществ — огромная база объектов размещения, тысячи отзывов с «Яндекс.Карт» и удобные фильтры для поиска. Бронирование осуществляется как напрямую, так и через Ostrovok.ru. Есть возможность использовать баллы подписки «Яндекс.Плюс».
3. Туту.ру Отели
Ещё один российский сервис продажи билетов на поезда и самолёты, который также предлагает поиск объектов размещения.
Можно бронировать и оплачивать жильё в режиме онлайн без посредников.
Поиск отелей доступен только на сайте, в мобильных приложениях его пока нет — там только билеты.
4. Tvil.ru
Сервис бронирования с небольшой базой жилья, но со множеством предложений квартир и апартаментов от частных лиц. На Tvil получится связаться с арендодателем через специальную форму, а после успешной брони узнать номер его телефона.
Фото объектов размещения, отзывы предыдущих арендаторов и система скидок на ранние бронирования прилагаются.
5. Суточно.ру
Ещё один сервис прямого бронирования с акцентом на частном жилье — квартирах, коттеджах или даже комнатах. Он предлагает объекты размещения в 500 городах и курортах России.
На сайте доступно мгновенное бронирование без необходимости ждать ответ от собственника, а также есть система кешбэка и круглосуточная поддержка.
6. Командировка.ру
Работающий с 2000 года портал, который не предлагает услуги бронирования отелей, но подойдёт для их поиска. Вы сможете узнать всё о доступных объектах размещения, найти необходимые контакты и посмотреть фото.
Сервис поможет отыскать гостиницы в небольших городах и населённых пунктах. Также на сайте можно забронировать конференц‑залы, почитать про варианты досуга и посмотреть списки достопримечательностей с отметками на карте.
7. 101Hotels.com
Сайт для прямого бронирования разных типов жилья на территории России — отелей, хостелов, гостевых домов, апартаментов, санаториев и баз отдыха.
Зарезервировать место можно как онлайн, так и по звонку. Определиться с выбором помогут отзывы об объектах размещения.
8. Квартирка
Достаточно простой сервис бронирования частного жилья — квартир, комнат и домов. Интерфейс сайта не перегружен избыточными фильтрами, кнопками и лишней информацией и удобен для использования.
Чтобы узнать актуальную цену, достаточно выбрать даты и указать количество гостей. При необходимости можно написать в объект размещения и посмотреть другие предложения арендодателя.
9. OneTwoTrip
Крупный российский сервис для организации путешествий, который тоже позволяет искать и бронировать отели, хостелы и апартаменты по России и всему миру.
На сайте можно найти всю необходимую информацию об объекте размещения и забронировать его напрямую без посредников. Сервис даёт гарантию лучшей цены, позволяющей не переплачивать, а также предлагает систему накопительных бонусов.
Отдельно в качестве альтернативного варианта напомним про возможность поиска и прямого бронирования через сервис «Авито». Там не найти крупные отели и гостиницы, но есть аренда квартир и загородных домов.