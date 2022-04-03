На замену Booking и Airbnb: девять сервисов для поиска отелей и квартир в России

Lifehacker.ru cобрал альтернативные сервисы, которые помогут найти гостиницу или квартиру.

1. Ostrovok.ru

Фото: Скрин

Это один из основных российских сервисов онлайн‑бронирования отелей. Он предлагает всю необходимую информацию об объектах размещения, показывает цены всех видов номеров и позволяет бронировать их напрямую, на своём сайте.

Также в Ostrovok.ru доступны отзывы с сервиса TripAdvisor, удобная конвертация цен и полезные новостные статьи о путешествиях.

2. Яндекс.Путешествия

Фото: Скрин

Поиск отелей — один из разделов сервиса «Яндекс.Путешествия», через который также ищут билеты на самолёты, поезда и автобусы.

В числе его преимуществ — огромная база объектов размещения, тысячи отзывов с «Яндекс.Карт» и удобные фильтры для поиска. Бронирование осуществляется как напрямую, так и через Ostrovok.ru. Есть возможность использовать баллы подписки «Яндекс.Плюс».

3. Туту.ру Отели

Фото: Скрин

Ещё один российский сервис продажи билетов на поезда и самолёты, который также предлагает поиск объектов размещения.

Можно бронировать и оплачивать жильё в режиме онлайн без посредников.

Поиск отелей доступен только на сайте, в мобильных приложениях его пока нет — там только билеты.

4. Tvil.ru

Фото: Скрин

Сервис бронирования с небольшой базой жилья, но со множеством предложений квартир и апартаментов от частных лиц. На Tvil получится связаться с арендодателем через специальную форму, а после успешной брони узнать номер его телефона.

Фото объектов размещения, отзывы предыдущих арендаторов и система скидок на ранние бронирования прилагаются.

5. Суточно.ру

Фото: Скрин

Ещё один сервис прямого бронирования с акцентом на частном жилье — квартирах, коттеджах или даже комнатах. Он предлагает объекты размещения в 500 городах и курортах России.

На сайте доступно мгновенное бронирование без необходимости ждать ответ от собственника, а также есть система кешбэка и круглосуточная поддержка.

6. Командировка.ру

Фото: Скрин

Работающий с 2000 года портал, который не предлагает услуги бронирования отелей, но подойдёт для их поиска. Вы сможете узнать всё о доступных объектах размещения, найти необходимые контакты и посмотреть фото.

Сервис поможет отыскать гостиницы в небольших городах и населённых пунктах. Также на сайте можно забронировать конференц‑залы, почитать про варианты досуга и посмотреть списки достопримечательностей с отметками на карте.

7. 101Hotels.com

Фото: Скрин

Сайт для прямого бронирования разных типов жилья на территории России — отелей, хостелов, гостевых домов, апартаментов, санаториев и баз отдыха.

Зарезервировать место можно как онлайн, так и по звонку. Определиться с выбором помогут отзывы об объектах размещения.

8. Квартирка

Фото: Скрин

Достаточно простой сервис бронирования частного жилья — квартир, комнат и домов. Интерфейс сайта не перегружен избыточными фильтрами, кнопками и лишней информацией и удобен для использования.

Чтобы узнать актуальную цену, достаточно выбрать даты и указать количество гостей. При необходимости можно написать в объект размещения и посмотреть другие предложения арендодателя.

9. OneTwoTrip

Фото: Скрин

Крупный российский сервис для организации путешествий, который тоже позволяет искать и бронировать отели, хостелы и апартаменты по России и всему миру.

На сайте можно найти всю необходимую информацию об объекте размещения и забронировать его напрямую без посредников. Сервис даёт гарантию лучшей цены, позволяющей не переплачивать, а также предлагает систему накопительных бонусов.