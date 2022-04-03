Известный астролог Павел Глоба назвал четырех представителей зодиакального круга, которым следует быть осторожными с деньгами в апреле, пишет журнал «Профиль».
Павел Глоба предупредил, кому нужно приберечь деньги в апреле
Тельцы
В начале второго месяца весны у Тельцов на работе ожидается аврал. К середине апреля ситуация нормализуется. Важно не испортить отношения с начальством, поскольку представители знака могут нервничать в напряженной обстановке. Нужно быть аккуратными с деньгами и избегать больших затрат, а также не занимать деньги и не давать в долг.
Раки
Ракам следует воздержаться от ненужных расходов. Соблазнов будет немало. Если поддаться тратам, то существует вероятность того, что в будущем придется жалеть о потраченных деньгах. Лучше аккуратно присмотреться к различным банковским инструментам.
Рыбы
Скорпионы
Во второй месяц весны Скорпионам рекомендуется оглянуться на коллег и наладить социальные связи. Апрель может принести неожиданные финансовые сюрпризы. При этом не стоит тратить деньги на всякие безделушки, лучше сосредоточить усилия на приумножении капитала.