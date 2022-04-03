Павел Глоба предупредил, кому нужно приберечь деньги в апреле

Тельцы

В начале второго месяца весны у Тельцов на работе ожидается аврал. К середине апреля ситуация нормализуется. Важно не испортить отношения с начальством, поскольку представители знака могут нервничать в напряженной обстановке. Нужно быть аккуратными с деньгами и избегать больших затрат, а также не занимать деньги и не давать в долг.

Раки

Ракам следует воздержаться от ненужных расходов. Соблазнов будет немало. Если поддаться тратам, то существует вероятность того, что в будущем придется жалеть о потраченных деньгах. Лучше аккуратно присмотреться к различным банковским инструментам.

Рыбы

Рыбам нужно проявлять осторожность в финансовой сфере. В апреле им рискованно брать кредиты, делать большие покупки или заключать крупные контракты. Особенно это касается сделок по приобретению или продаже недвижимости. Спешка в этих вопросах неуместна, в противном случае можно будет потерпеть крупное фиаско.

Скорпионы