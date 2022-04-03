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Стала известна судьба КВН без Маслякова: его не покажут в эфире Первого канала

Limon.ee
Стала известна судьба КВН без Маслякова: его не покажут в эфире Первого канала
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Александр Масляков
Александр Масляков Фото: скриншот с youtube.com

Юмористическое шоу показывают в эфире почти 60 лет, пишет Topnews.

Впервые за долгие 60 лет на Первом канале перестали показывать КВН. Вместе с шоу клуба веселых и находчивых на Первом канале избавились от «Вечернего Урганта», «Давай поженимся», «Жить здорово!» и пр.

Как объясняет руководство телеканала, во время войны в Украине у населения есть запрос только на информационный блок. Все развлекательные программы на Первом канале поставлены на паузу.

Изначально новый сезон Высшей лиги КВН не стали показывать по ТВ из-за болезни Александра Маслякова. Телеведущий повторно заразился коронавирусом, отказался вести стартовые игры-2022.

По данным источников, всего было снято две игры 1/8 финала КВН. Маслякова заменили Дмитрий Нагиев и Дмитрий Хрусталев. Но впоследствии выпуски КВН сняли с эфира Первого канала. Инсайдеры выяснили, как именно КВН вернется в эфир. Егор Кирильчик, бывший участник команды КВН «350» сообщил, что первые две игры Высшей лиги-2022 можно будет посмотреть в Сети. Батлы между командами выложат якобы на Youtube КВН, пишет портал “Палач”.

В мае планируется отснять 3-5 игры КВН, новые съемки уже подтвердил ММЦ «Планета КВН». А вот про судьбу первых выпусков Высшей лиги, в руководстве клуба не уточнили. Неизвестно и кто именно будет вести оставшиеся игры сезона. Мог заменить Александра Маслякова и Валдис Пельш, и Иван Ургант. Но сам Ургант оказался в опале из-за своих пацифистских высказываний.

Если Масляков не появится и спустя почти пять месяцев после болезни, то встанет открытый вопрос, а не ушел ли телеведущий полностью от управления КВН. Как писал ранее Topnews, в середине февраля 2022 года СМИ официально назвали шесть фамилий персон, которые могут заменить в КВН Александра Маслякова. В этом числе и Юлий Гусман, и Андрей Бурковский, и Ургант, и Нагиев и другие. Сын Маслякова тогда заявил, что отец продолжает лечиться.
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