Фирма CityBee удалила со своих автомобилей наклейки с надписью «Русский военный корабль, иди на х*й»

На вопрос, считает ли компания нормальным использование грубой нецензурной брани в общественном городском пространстве, которую видят, в том числе и дети, тогда был получен ответ: «Приносим извинения за возникшие неудобства».

На сегодняшний день фирма сообщила, что цель данной кампании была достигнута и таких наклеек на их автомобилях больше нет.

«CityBee осуждает агрессию России против Украины. Команда CityBee глубоко обеспокоена войной в Украине и судьбами людей, страдающими от агрессии.

Когда началась война, мы хотели внести свой вклад в помощь военным беженцам, поэтому установили наклейки с украинским флагом на все автомобили CityBee, на которых также имелся QR-код для совершения пожертвований на странице Ukraina heaks.

Показанные на снимке наклейки были на автомобилях CityBee в последнюю неделю февраля, а затем – удалены. С марта ни на одном автомобиле CityBee не было подобной наклейки.

Использованное на наклейках словосочетание было частью выражения поддержки в соответствие с текущими новостями, но именно из-за его тональности оно использовалось недолго», – прокомментировал руководитель CityBee Eesti Эгерт Кивисаар.