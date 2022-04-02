За сколько купят: на аукционе в Sveta Baar выставлена секс-игрушка с надписью "Слава Украине!"

3 апреля в Sveta Baar состоится благотворительный аукцион и дрэг-шоу Drag for Ukraine, средства от которых будут направлены на поддержку ЛГБТ+ сообщества в Украине.

Актуальны ли развлекательные мероприятия с пометкой «благотворительное» в стиле «дрэг-квин шоу»? Дрэг-квин-шоу (если кто-то не знает) - это представление, во время которого мужчины переодеваются в женщин, а основной особенностью являются яркие наряды участников и вызывающий макияж.

С одной стороны, разве благотворительный концерт в поддержку пострадавших от войны людей может быть неуместным или неподходящим? С другой стороны, устраивать столь неоднозначные мероприятия сейчас кажется не совсем уместным. Почему? На воскресном аукционе в Sveta Baar главным лотом станет вибратор с гравировкой «Слава Украине!» Сам интимный предмет очень профессионально описывается. Начальная сумма торгов - 88 евро. Этично ли продавать секс-игрушку для интимного пользования с такой гравировкой? Страшно представить, где может оказаться выгравированная на вибраторе часть.

Как известно, носки с известной на весь мир нецензурной фразой, которые связала эстонская женщина, ушли с аукциона за 2000 евро. За сколько уйдет вибратор? Выясним уже скоро.

Фото: Instagram

Несколько украинцев, бежавших в Таллинн из-за войны, узнав о столь необычном лоте, пришли, мягко скажем, в бешенство. «ЛГБТ-сообщество помогает своим, что похвально, но зачем делать такую надпись на вибраторе?» - на этот вопрос украинцы не смогли найти ответа.

Понятно, что в сложившейся ситуации каждый пытается помочь и найти выгоду для своего бренда, но нужно не терять рассудок и несколько раз взвешивать проведение любой акции, ведь каждая кампания влияет на умы граждан, и наши фирмы должны брать на себя ответственность за любые действия, которые могут причинить боль или страдания другим людям.