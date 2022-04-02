Создатель группы «Ласковый май», музыкальный продюсер Андрей Разин сообщил своим подписчикам об отъезде из России в США, передает Osnmedia.ru.
Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин покинул Россию
Перед эмиграцией он продал все имущество, которым владел в Москве и Санкт-Петербурге.
«Хочу попрощаться с моими подписчиками… В настоящий момент я уже значительное время живу в Соединенных Штатах Америки, где работаю над картиной "Ласковый май – 2". Надеюсь, в ближайшем будущем вы ее увидите», – написал в своих соцсетях Разин.
Известно, что в Москве у продюсера был большой загородный дом и четыре квартиры в центре города. Кроме того, в Санкт-Петербурге Разин владел апартаментами.
Ранее Андрей Разин заявил о желании выкупить роскошный особняк Максима Галкина и Аллы Пугачевой, чтобы передать его сиротам. В публикации продюсер напрямую обратился к звездной чете от лица общественной организации «Солнечный круг». Разин является президентом этого благотворительного проекта.