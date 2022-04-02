Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин покинул Россию

Перед эмиграцией он продал все имущество, которым владел в Москве и Санкт-Петербурге.

«Хочу попрощаться с моими подписчиками… В настоящий момент я уже значительное время живу в Соединенных Штатах Америки, где работаю над картиной "Ласковый май – 2". Надеюсь, в ближайшем будущем вы ее увидите», – написал в своих соцсетях Разин.

Известно, что в Москве у продюсера был большой загородный дом и четыре квартиры в центре города. Кроме того, в Санкт-Петербурге Разин владел апартаментами.