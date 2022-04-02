Ольга Бузова оценивает выступления участников телешоу, которые делились и личными историями жизни. Один из рассказов напомнил артистке о собственном непростом пути к популярности. Звезда сделала неожиданное признание в эфире программы, пишет Starhit.ru.
Ольга Бузова раскрыла правду о родных: «Мою бабушку бросила семья»
Жюри второго сезона «Талант», в котором участники со всей страны сражаются за звание лучшего из лучших и главный приз в размере одного миллиона рублей, возглавила Ольга Бузова. В ходе съемок нового выпуска шоу популярная телеведущая сделала признание о своей семье.
На такие откровения ее подтолкнули слова Вячеслава Киселева. Парень рассказал, что вырос в детском доме и работал уборщиком в парке. Ольга Бузова прониклась личной историей молодого человека. Она, как и Вячеслав, родом из Санкт-Петербурга и не стесняется того, что в юности занималась уборкой улиц.
«Я тоже работала уборщицей, подметала улицы и мыла клинику мамы. Я этого совершенно не стыжусь», – заявила звезда.
Ольга поделилась печальной историей и о своей семье, которая растрогала даже Вячеслава Киселева. Участник слушал ее рассказ со слезами на глазах. «Моя бабушка выросла в детдоме. Ее бросила семья, отец родной. Для меня она кумир, я ее фанатка. Я светлее и благороднее женщины не встречала!» – заключила Бузова.
Отметим, что и сама Ольга известна своим трудолюбием и упорством. Попав на телевидение в 18 лет в качестве участницы реалити «ДОМ-2» она смогла построить головокружительную карьеру на телевидении. На счету звезды немало популярных музыкальных треков, а также съемки в кино и даже участие в театральных постановках.
А вот с личной жизнью у Ольги не так все гладко, как с карьерой. Но, несмотря на многочисленные предательства со стороны бойфрендов, она не теряет веру в любовь. В шоу канала «Пятница!» блондинка оценила экстремальное выступление участника, который балансировал на лбу работающую газонокосилку. «Правда страшно. Это должен быть такой контроль! Такими качествами должен обладать мой будущий муж», – заявила она, игриво смотря на мужчину.