Ольга Бузова раскрыла правду о родных: «Мою бабушку бросила семья»

Жюри второго сезона «Талант», в котором участники со всей страны сражаются за звание лучшего из лучших и главный приз в размере одного миллиона рублей, возглавила Ольга Бузова. В ходе съемок нового выпуска шоу популярная телеведущая сделала признание о своей семье.

На такие откровения ее подтолкнули слова Вячеслава Киселева. Парень рассказал, что вырос в детском доме и работал уборщиком в парке. Ольга Бузова прониклась личной историей молодого человека. Она, как и Вячеслав, родом из Санкт-Петербурга и не стесняется того, что в юности занималась уборкой улиц.

«Я тоже работала уборщицей, подметала улицы и мыла клинику мамы. Я этого совершенно не стыжусь», – заявила звезда.

Ольга поделилась печальной историей и о своей семье, которая растрогала даже Вячеслава Киселева. Участник слушал ее рассказ со слезами на глазах. «Моя бабушка выросла в детдоме. Ее бросила семья, отец родной. Для меня она кумир, я ее фанатка. Я светлее и благороднее женщины не встречала!» – заключила Бузова.

Отметим, что и сама Ольга известна своим трудолюбием и упорством. Попав на телевидение в 18 лет в качестве участницы реалити «ДОМ-2» она смогла построить головокружительную карьеру на телевидении. На счету звезды немало популярных музыкальных треков, а также съемки в кино и даже участие в театральных постановках.