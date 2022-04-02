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Александр Васильев вспомнил, за что сердилась на него Лолита

Limon.ee
Александр Васильев вспомнил, за что сердилась на него Лолита
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Александр Васильев
Александр Васильев Фото: Vigantas Ovadnevas

Историк моды и ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев рассказал, как звезды воспринимают критику с его стороны. Например, эксперт по стилю вспомнил, что певица Лолита Милявская возмущалась из-за его негативных высказываний, пишет ФАН.

Васильев регулярно делает обзоры звездных гардеробов, указывая на промахи. Телеведущий утверждает, что не преследует цель кого-то оскорбить, но никто не будет читать обзоры, если он начнет всех превозносить. По словам историка моды, кто-то из знаменитостей благодарит его за замечания, а кто-то злится.

«Моя критика, конечно, нравится далеко не каждому. Лолита Милявская, например, очень сердилась», – признался Васильев.

Эксперт по стилю называл одежду, которую носила певица, достаточно вульгарной. Как отметил историк моды, артистка любила обтянуть себя в районе бедер и живота, а также продемонстрировать ноги.

«Лолита огрызалась и возмущалась: "Как Васильев может делать мне какие-то замечания, если сам ходит в красных штанах", а потом меня полюбила, и теперь пишет нежные комментарии», – поделился телеведущий.

Впоследствии Милявская перешла на одежду оверсайз, скрывающую контуры фигуры, и только выиграла от этого, обратил внимание ведущий «Модного приговора» в интервью «Каравану историй». Кроме того, артистка постройнела и похорошела, что Васильев считает огромным достижением. Историк моды видит в этом свою заслугу, поскольку он действительно часто негативно отзывался об образах Лолиты.

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