Александр Васильев вспомнил, за что сердилась на него Лолита

Васильев регулярно делает обзоры звездных гардеробов, указывая на промахи. Телеведущий утверждает, что не преследует цель кого-то оскорбить, но никто не будет читать обзоры, если он начнет всех превозносить. По словам историка моды, кто-то из знаменитостей благодарит его за замечания, а кто-то злится.

«Моя критика, конечно, нравится далеко не каждому. Лолита Милявская, например, очень сердилась», – признался Васильев.

Эксперт по стилю называл одежду, которую носила певица, достаточно вульгарной. Как отметил историк моды, артистка любила обтянуть себя в районе бедер и живота, а также продемонстрировать ноги.

«Лолита огрызалась и возмущалась: "Как Васильев может делать мне какие-то замечания, если сам ходит в красных штанах", а потом меня полюбила, и теперь пишет нежные комментарии», – поделился телеведущий.