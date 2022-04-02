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Уилл Смит вышел из Американской киноакадемии после скандала на «Оскаре»

Limon.ee
Уилл Смит вышел из Американской киноакадемии после скандала на «Оскаре»
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Уилл Смит
Уилл Смит Фото: Evan Agostini/Invision/AP/Scanpix

Голливудский Уилл Смит (Will Smith) заявил, что выходит из состава Академии кинематографических искусств и наук США после скандального инцидента на премии «Оскар», пишет RUS TVNET со ссылкой на Deadline.

«Я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук и приму любые дальнейшие последствия, которые Совет сочтет целесообразными», – цитируют артиста СМИ. 

Уилл Смит указал, что его действия на 94-й церемонии вручения премии «Оскар» были шокирующими, болезненными и непростительными.

«Список тех, кого я обидел, длинный, и он включает Криса [Рока], его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих гостей церемонии и зрителей со всего мира. Я предал доверие Академии», – заявил актер.

Уилл Смит полагает, что он лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать это событие и быть отмеченными за их выдающуюся работу. Он признался, что у него разбито сердце. Теперь он хочет вернуть внимание тем, кто его заслуживает благодаря своим достижениям. Он желает, чтобы Академия смогла вернуться к работе, которую она делает для поддержки творчества и искусства в кино.

Выход Уилла Смита из состава Академии кинематографических искусств и наук США означает, что в будущем он не сможет выдвигать кандидатов на премию «Оскар», выбирать номинантов, а также номинироваться сам. 

Напомним, перед вручением награды за лучший документальный фильм ведущий церемонии, комик Крис Рок, неуместно пошутил над женой Смита – актрисой Джадой Пинкетт-Смит. Женщина страдает от алопеции, а потому бреется налысо. В своей шутке Рок сравнил ее с Деми Мур в фильме «Солдат Джейн». Поднявшись на сцену Смит дал комику пощечину, а также запретил ему произносить имя своей жены.

Позже Уилл Смит принес публичные извинения, в которых признался, что был не прав и ему стыдно. Киноакадемия США осудила действия Смита и начала расследование инцидента.

На 94-й церемонии вручения премии «Оскар» Уилл Смит получил заветную статуэтку в номинации «Лучший актер» за роль в фильме «Король Ричард». Для актера это третья номинация на «Оскар» и первая победа.

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