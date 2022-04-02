Ингеборга Дапкунайте покинула Россию: «То, что я не уехала раньше – ошибка»

59-летняя Ингеборга Дапкунайте встретилась с литовскими журналистами и рассказала о том, что месяц назад перебралась из России в Брюссель. На это она решилась после того, как на Украине начались известные политические события.

«Я давно уехала из России. По разным причинам, но, возможно, самая важная заключается в том, что проводится так называемая специальная операция... И я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама», – пояснила звезда сериала «Беспринципные».

По ее словам, она очень переживает за все, что происходит сейчас в мире, и считает, что нужно было уезжать еще несколько лет назад. «Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше – ошибка, и у меня нет для себя оправданий», – заявила звезда.

При этом больше всего знаменитость беспокоится за то, как дальше будут работать благотворительные организации, в том числе фонды «Вера», «Подари жизнь» и «Дети-бабочки». Их руководители выражают озабоченность сложившейся ситуацией и просят обратить внимание на своих подопечных, которым ежедневно требуются дорогостоящие лекарства и уход. Дапкунайте подписала их коллективное обращение к властям.