Скончалась звезда фильмов «Чародеи» и «Экипаж» Александра Яковлева

64-летняя Яковлева зимой прошла очередной курс химиотерапии и, казалось бы, болезнь отступила. Александра Евгеньевна даже говорила, что вскоре выйдет на сцену. Но внезапно ей стало хуже.

Несколько минут назад режиссер Николай Лебедев сообщил о том, что Александра Яковлева умерла. «Это, к несчастью, произошло», – сказал друг и коллега.

«Она сражалась до последнего. Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами. Она была очень разной, но при этом очень запоминающейся, необыкновенной: то жесткой, то хрупкой. Всегда очень глубокая», – добавил Лебедев. Позже он назвал место похорон.

Отметим, что зимой звезда проходила лечение в известном онкологическом центре в Петербурга, а затем отправилась в Москву. Дочь нашла ей лучшего нейрохирурга, который удалил опухоль. Впереди были три месяца реабилитации. За это время знаменитость сбросила 20 килограммов: «Я столкнулась с онкологией и опустила руки, навалились страх и жуткая депрессия. Спасибо моему доктору, которая понимая, что моя ситуация сильно запущена, сказала: «Нет, дорогая, будем бороться».

Александра Яковлева Фото: скриншот видео

Александра Яковлева говорила, что врачи не давали никаких прогнозов, а когда медики решили делать ей химиотерапию, то все крутили у виска, мол, это ее убьет. Всего знаменитая актриса перенесла 15 химиотерапий. И была полна решимости победить страшный недуг.

Напомним, в последние годы Яковлева не снималась в кино и не играла в театре. С началом кризиса в 90-е она решила устроиться на работу в дирекцию скоростного сообщения РЖД. Лишь в начале 2010-х Александра Евгеньевна снялась в ремейке фильма «Экипаж», снятом Николаем Лебедевым.