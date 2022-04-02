Деми Мур встречается с шеф-поваром, который младше нее на 13 лет

Кроме занятий ресторанным бизнесом, мужчина пишет книги по кулинарии и активно занимается благотворительностью – во время пандемии в 2020 году компания Хамма раздавала обеды людям, которые столкнулись с нехваткой продовольствия.

Деми Мур и Дэниел Хамм вместе появились на Неделе моды в Париже и посетили показ бренда Chloe.

На данный момент эти отношения очень страстные, но непростые. Дэниел много работает в своих ресторанах, но они находят время, чтобы провести время вместе, и устраивают романтические ужины в его ресторанах, – рассказывают инсайдеры.

У Деми Мур уже был роман с мужчиной, который был младше нее. В 2005 году она вышла замуж за актера Эштона Катчера, с которым развелась в 2011 году. По словам Деми, которая написала об этих отношениях в своих мемуарах, Катчер не раз изменял ей и принуждал к групповому сексу.