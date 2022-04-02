В России предлагают лишить Депардье гражданства

Французского актера Жерара Депардье нужно лишить российского гражданства за его высказывания о ситуации в Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Считаю важным и нужным говорить о том, что необходимо аннулировать паспорт Жерара Депардье за его чванские выпады и попытки говорить от российского народа, который его не делегировал делать эти заявления», – цитирует депутата РИА Новости.

Также Хамзаев предложил передать недвижимость актера в России детям-сиротам. Депутат напомнил, что Депардье подарили две квартиры – в Саранске и Грозном.

На заявление кинозвезды обратили внимание и в окружении российского президента. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Депардье не полностью понимает, что происходит, но в Кремле ему готовы предоставить разъяснения по ситуации в Украине и рассказать про события 2014 года, Минские соглашения, Донецкую и Луганскую народные республики.

«Поскольку там упоминается президент, я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит. Мы при необходимости готовы будем все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал. Если он захочет», – сказал Песков.

Ранее Жерар Депардье заявил, что российский народ не несет ответственности за поступки своего президента.