Сергей Лазарев прервал молчание: «Я очень много потерял»

39-летний Сергей Лазарев не скрывает, что политические события и коронавирус больно ударили по музыкальной индустрии. Он пока не понимает, как быть дальше и что делать с выступлениями. Ведь на весну у него были запланированы два больших концерта в Санкт-Петербурге и Москве, приуроченные к премьере новой программы.

Журналисты поинтересовались, много ли он потерял из-за переноса? «Очень многое потерял. Я все делал на свои деньги, заработанные еще с предыдущего тура. А все переносы и отмены означают, что нужно платить неустойку. Но сейчас не самое лучшее время для премьеры большого шоу», – рассуждает музыкант.

В отличие от многих других артистов, Лазарев не только представляет качественный материал, но и делает первоклассные шоу, которые эксперты сравнивают с музыкальными спектаклями. Последние полгода он провел в репетициях шоу «Я не боюсь», в котором заняты танцоры, хореографы… Но из-за нынешней ситуации часть команды не смогла прилететь, а изготовленные в Европе декорации, костюмы и оборудование не может прибыть из-за закрытия границ и санкций.

«До последнего мы рассчитывали, что ситуация разрешится и мы вновь будем в графике. Задействовали все силы в России, чтобы переделать декорации, сшить наряды заново, а это более 100 костюмов для меня и балета. Но это просто нереально – успеть в такие сжатые сроки! Я вынужден перенести шоу на осень», – поясняет Лазарев.