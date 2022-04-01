Рудковская решилась на третью пластику из-за обвисшей груди

«В 27 лет я родила Колю — первого сына. Я не кормила, у меня не было молока, и тем не менее моя грудь после родов увеличилась с 4-го до 5-го размера! Все бы ничего, но вес был 50 кг. У меня начала болеть спина. Лямки от бюстгальтеров оставляли следы и давили. Я промучилась до 39 лет, и в 2014 году в Израиле, год спустя после родов Саши, я решилась на хирургическое вмешательство. Для меня это было все равно счастье, которое продлилось ровно 2 года! В 2016-м моя грудь выросла снова до 5 размера! Спина начала болеть еще больше»,