Джиган бросил Самойлову с детьми ради гражданства

Отечественные знаменитости, покинувшие Россию в конце февраля, прикладывают все возможные усилия, чтобы не возвращаться в родные края. Вот и рэпер Джиган вслед за многими коллегами по цеху принялся искать способы официально остаться за рубежом. И если большинство его коллег по цеху решило обосноваться в Дубае, где они пытаются получить статус резидента, что уже сделал, к примеру, Егор Крид, то муж Оксаны Самойловой вспомнил о своих корнях и уехал в Израиль.

Жену и четырех детей Джиган оставил в ОАЭ – там они живут на шикарной вилле, от которой Оксана в полном восторге. Певец же прекрасно проводит время с друзьями и делится в Telegram счастливыми видео. Однако, по слухам, цель поездки у певца серьезная – получение израильского гражданства, которое местные власти предложили давать по упрощенной схеме тем, что у кого среди близких родственников есть евреи.