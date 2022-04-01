Людмила Гурченко ушла из жизни еще в 2011 году, однако подробности ее смерти всплывают до сих пор, пишут Дни.ру.
«Через минуту умерла»: Раскрыты шокирующие подробности последнего дня жизни Гурченко
30 марта исполнилось 11 лет со дня смерти знаменитой актрисы, так что, неудивительно, что многие артисты, лично знавшие звезду театра и кино вспомнили о ней в этот день. Стас Садальский, который был в хороших отношениях с Людмилой, решил рассказать, каким был последний день жизни Гурченко: в нем было что-то мистическое и шокирующее.
Как оказалось, эту историю ему поведал супруг актрисы Сергей Сенин. 30 марта она увидела во сне, что может ходить, хотя не делала этого полтора месяца после перелома шейки бедра. И именно в этот день она поднялась с кровати и прошлась по комнате. Казалось, что состояние артистки вот-вот наладится. Гурченко провела последние минуты жизни с возлюбленным, причем, говорит Садальский, ничего не предвещало беды.
Они сидели, обсуждали сценарий ее нового фильма, Люся пила чай, ела любимые бутерброды с сыром. А через минуту умерла. Чай еще не остыл, бутерброд недоеден, а человека нет,
— поделился воспоминаниями Станислав.
Он также выразил благодарность супругу Гурченко, который всеми силами пытается сделать так, чтобы публика не забыла о его талантливой жене. В квартире, где они жили вместе, появился музей. Там все осталось так, как было при жизни артистки, так что, теперь каждый может побывать в ее мире.