«Через минуту умерла»: Раскрыты шокирующие подробности последнего дня жизни Гурченко

30 марта исполнилось 11 лет со дня смерти знаменитой актрисы, так что, неудивительно, что многие артисты, лично знавшие звезду театра и кино вспомнили о ней в этот день. Стас Садальский, который был в хороших отношениях с Людмилой, решил рассказать, каким был последний день жизни Гурченко: в нем было что-то мистическое и шокирующее.

Как оказалось, эту историю ему поведал супруг актрисы Сергей Сенин. 30 марта она увидела во сне, что может ходить, хотя не делала этого полтора месяца после перелома шейки бедра. И именно в этот день она поднялась с кровати и прошлась по комнате. Казалось, что состояние артистки вот-вот наладится. Гурченко провела последние минуты жизни с возлюбленным, причем, говорит Садальский, ничего не предвещало беды.

Они сидели, обсуждали сценарий ее нового фильма, Люся пила чай, ела любимые бутерброды с сыром. А через минуту умерла. Чай еще не остыл, бутерброд недоеден, а человека нет,

— поделился воспоминаниями Станислав.