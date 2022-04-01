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«Через минуту умерла»: Раскрыты шокирующие подробности последнего дня жизни Гурченко

Limon.ee
«Через минуту умерла»: Раскрыты шокирующие подробности последнего дня жизни Гурченко
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Людмила Гурченко.
Людмила Гурченко. Фото: Скриншот видео Youtube

Людмила Гурченко ушла из жизни еще в 2011 году, однако подробности ее смерти всплывают до сих пор, пишут Дни.ру.

30 марта исполнилось 11 лет со дня смерти знаменитой актрисы, так что, неудивительно, что многие артисты, лично знавшие звезду театра и кино вспомнили о ней в этот день. Стас Садальский, который был в хороших отношениях с Людмилой, решил рассказать, каким был последний день жизни Гурченко: в нем было что-то мистическое и шокирующее.

Как оказалось, эту историю ему поведал супруг актрисы Сергей Сенин. 30 марта она увидела во сне, что может ходить, хотя не делала этого полтора месяца после перелома шейки бедра. И именно в этот день она поднялась с кровати и прошлась по комнате. Казалось, что состояние артистки вот-вот наладится. Гурченко провела последние минуты жизни с возлюбленным, причем, говорит Садальский, ничего не предвещало беды.

Они сидели, обсуждали сценарий ее нового фильма, Люся пила чай, ела любимые бутерброды с сыром. А через минуту умерла. Чай еще не остыл, бутерброд недоеден, а человека нет,

— поделился воспоминаниями Станислав.

Он также выразил благодарность супругу Гурченко, который всеми силами пытается сделать так, чтобы публика не забыла о его талантливой жене. В квартире, где они жили вместе, появился музей. Там все осталось так, как было при жизни артистки, так что, теперь каждый может побывать в ее мире.

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