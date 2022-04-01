Семья певца «Свята ватра» Руслана Трочинского рассказала "Ringvaate" о том, как на них повлияла война в Украине и как семье удалось помочь беженцам войны.
Дети Руслана Трочинского: нам снятся кошмары о войне
«Я никогда раньше не видела кошмаров, но с началом войны они начались: снятся боевые сцены, как гибнут мои родные и близкие. Я каждый день смотрю кадры, которые показывают по телевизору», — рассказала дочь Руслана Трочинского Тутэ.
Кирке, вторая дочь Руслана, считает Украину тоже своей родиной, и она даже не может представить, что страны может не стать. Говоря об Украине, его сын Тимур показывает кадры, как танки едут по гражданским машинам, в то время, как внутри находятся люди.
Самый печально известный кадр подобного инцидента — когда российский танк умышленно направился к машине и наехал на нее. К счастью, седовласый старик выжил, несмотря на то, что машину расплющило, как блин.
Руслан сказал, что всей семье очень тяжело наблюдать за происходящим, и ему непонятно, почему прошлый травматичный опыт так ничему и не научил человечество. «Есть соседняя страна, которая просто приходит и просто убивает тебя только потому, что ты украинец», — добавляет он.
По словам Руслана, ему писали тысячи людей с просьбой о помощи, которым он помогал.К сожалению, никакой обратной связи он не получил. Жена музыканта Терье добавила, что их дом уже не тот, что раньше. "За один день свалился такой объем информации, что Руслану это казалось годом".