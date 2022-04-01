Дети Руслана Трочинского: нам снятся кошмары о войне

«Я никогда раньше не видела кошмаров, но с началом войны они начались: снятся боевые сцены, как гибнут мои родные и близкие. Я каждый день смотрю кадры, которые показывают по телевизору», — рассказала дочь Руслана Трочинского Тутэ.

Кирке, вторая дочь Руслана, считает Украину тоже своей родиной, и она даже не может представить, что страны может не стать. Говоря об Украине, его сын Тимур показывает кадры, как танки едут по гражданским машинам, в то время, как внутри находятся люди.

Самый печально известный кадр подобного инцидента — когда российский танк умышленно направился к машине и наехал на нее. К счастью, седовласый старик выжил, несмотря на то, что машину расплющило, как блин.

Руслан сказал, что всей семье очень тяжело наблюдать за происходящим, и ему непонятно, почему прошлый травматичный опыт так ничему и не научил человечество. «Есть соседняя страна, которая просто приходит и просто убивает тебя только потому, что ты украинец», — добавляет он.