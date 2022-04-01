«Я сделал достаточно»: Джим Керри объявил о завершении актерской карьеры

Я ухожу на пенсию. Я говорю об этом довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то, может быть, я вернусь. Я сделал достаточно. Мне уже достаточно,