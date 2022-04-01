Американский актер и комик Джим Керри решил завершить актерскую карьеру. 60-летняя звезда «Эйса Вентуры» заявил об этом во время интервью Access Hollywood, которое было посвящено выходу фильма «Соник в кино 2» с участием Керри, пишет Супер.
«Я сделал достаточно»: Джим Керри объявил о завершении актерской карьеры
«Я сделал достаточно»: Джим Керри объявил о завершении актерской карьеры
Я ухожу на пенсию. Я говорю об этом довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то, может быть, я вернусь. Я сделал достаточно. Мне уже достаточно,
- сказал Керри в интервью Access Hollywood.
Джим признался, что сейчас он рисует, отдыхает от актерства и ведет спокойную, размеренную жизнь. Двукратный лауреат «Золотого глобуса» не исключает, что в будущем может вернуться в большое кино, но только если «людям очень важно будет увидеть это».
Ранее еще один голливудский актер завершил кинокарьеру. Семья Брюса Уиллиса рассказала, что у звезды диагностировали одну из форм деменции и «крепкий орешек» больше не сможет играть в кино.
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