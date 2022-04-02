Экс-свекровь Чулпан Хаматовой рассказала, чем занимается актриса в Латвии

Чулпан один из учредителей благотворительного фонда помощи детям и молодым взрослым с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями.

- Я боялась за здоровье Чулпан, потому что она столько сил тратила на это. Поэтому все, что сложилось вокруг нее сегодня – это чудовищно просто, – продолжила Волкова.

- Чулпан нашла работу в Латвии?

- Пока не знаю, но надеюсь, что найдет. Дело в том, что по фонду она связана со многими людьми, она потрясающая актриса и потрясающий человек. Поэтому, конечно, ей кто-то поможет и найдет возможности предложить ей работу. Чулпан безоговорочно талантливый человек, она могла бы и преподавать. Я верю, что Чулпан выдержит эту трудную ситуацию.

- Ольга Владимировна, вы поддерживаете связь с внучкой Ариной?

- Да. Я знаю, что дети с Чулпан, учатся и работают в Риге.

- На вас ситуация с Чулпан отразилась? Вероятно, вам тяжело читать все, что пишут об актрисе.

- Конечно! Очень тяжело! Но Чулпан вынуждена там быть.

- В Россию Чулпан не планирует возвращаться?

- Как она может приехать, если она осталась там. По обстоятельствам, которые вынудили ее оставаться там. Какие? Я не знаю.

- С фондом Чулпан поддерживает связь?

- Естественно! Было же интервью с Катей Гордеевой. Все, что там было сказано - подписываюсь под каждым словом. С моей точки зрения, я считаю, что так все и есть. Так сложились обстоятельства, которые вынудили ее там оказаться.

- Это было быстрое решение Чулпан?

- Нет, я не знала. Нет-нет.

- Вы Россию покидать не планируете?

- Конечно, нет. Никогда. Реакция на отъезд Чулпан была неоднозначная, как вы успели заметить. Процитируйте меня: в России любят людей на кладбище. Только там ими восхищаются. А когда человек хоть чем-то отличается от других, что-то сложное случается – его не прощают, его ненавидят. Человек, отличающийся от других, вызывает раздражение...