Один из самых широко обсуждаемых отъездов из России в непростой период – это переезд Чулпан Хаматовой в Латвию. Актриса покинула страну около двух недель назад, вызвав информационный шквал. Как удалось выяснить репортерам, у артистки есть роскошная недвижимость в Латвии, да и на работу в рижском театре ей, по слухам, уже удалось устроиться.
Экс-свекровь Чулпан Хаматовой рассказала, чем занимается актриса в Латвии
Бывшая свекровь Хаматовой – народная артистка Ольга Волкова — в разговоре с «МК» объяснила поступок экс-невестки.
- Она безупречно чистый и очень порядочный человек, – отметила Ольга Владимировна. – Чулпан получала большую премию от Путина и все вложила в фонд. Главной целью Чулпан всегда было спасти детей, вложить все.
Чулпан один из учредителей благотворительного фонда помощи детям и молодым взрослым с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями.
- Я боялась за здоровье Чулпан, потому что она столько сил тратила на это. Поэтому все, что сложилось вокруг нее сегодня – это чудовищно просто, – продолжила Волкова.
- Чулпан нашла работу в Латвии?
- Ольга Владимировна, вы поддерживаете связь с внучкой Ариной?
- Да. Я знаю, что дети с Чулпан, учатся и работают в Риге.
- На вас ситуация с Чулпан отразилась? Вероятно, вам тяжело читать все, что пишут об актрисе.
- Конечно! Очень тяжело! Но Чулпан вынуждена там быть.
- В Россию Чулпан не планирует возвращаться?
- Как она может приехать, если она осталась там. По обстоятельствам, которые вынудили ее оставаться там. Какие? Я не знаю.
- С фондом Чулпан поддерживает связь?
- Естественно! Было же интервью с Катей Гордеевой. Все, что там было сказано - подписываюсь под каждым словом. С моей точки зрения, я считаю, что так все и есть. Так сложились обстоятельства, которые вынудили ее там оказаться.
- Это было быстрое решение Чулпан?
- Нет, я не знала. Нет-нет.
- Вы Россию покидать не планируете?
- Конечно, нет. Никогда. Реакция на отъезд Чулпан была неоднозначная, как вы успели заметить. Процитируйте меня: в России любят людей на кладбище. Только там ими восхищаются. А когда человек хоть чем-то отличается от других, что-то сложное случается – его не прощают, его ненавидят. Человек, отличающийся от других, вызывает раздражение...