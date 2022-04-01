Медведева о съемках для Maxim: «Стеснялась, но вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на Олимпиаде»

22-летняя Евгения Медведева всегда имела репутацию скромницы. Девушка выбирала наряды без декольте и экстремальных вырезов, да и о личной жизни старалась не распространяться. Именно поэтому фотосессия фигуристки для журнала Maxim стала такой неожиданностью для поклонников.

Сама Евгения не отрицает, что долго решалась на съемку. Чемпионка переживала, что откровенные фото вызовут негативную реакцию у публики, но в итоге согласилась на эксперимент. «Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась. Но я не тот человек, который постит фотографии в купальниках. В какой-то момент я вообще была против наготы. Потом, когда признала свою женственность, начала себе позволять хотя бы плечи оголять», — подчеркнула звезда.

В итоге Евгения осталась в восторге от результатов съемки. Фотосессия помогла ей в очередной раз победить комплексы, которых, как оказалось, у чемпионки мира по фигурному катанию достаточно. «Я себе очень не нравилась примерно с 19 лет до 21 года: лицо, фигура, качество волос, форма ног, отсутствие осиной талии, которую я вижу у девочек. Сейчас этот этап прошел. Мне начинает нравиться то, во что я действительно вкладываюсь: я сменила стрижку, ухаживаю за волосами, привела кожу в порядок», — отметила спортсменка.