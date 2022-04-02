«Знак Тельца – вспоминаем 1941-й»: Василиса Володина описала будущий год

По словам астроэксперта, сейчас мир ждет такая же невыразительная одежда, как перед самыми тяжелыми временами, когда никто не обращает внимание на такие вещи, как вкус и стиль. «Соединение Юпитера и Урана в Тельце было в 1941 году. Телец — это прагматизм, удобная одежда, меньше тканей в военную эпоху, потому что дефицит всего. Юбки становятся короче, так как одежда должна позволять женщине работать. И мода вот двигается таким вот 14-летним дыханием. Последний цикл был запущен в 2010-2011 годах. Это тоже соединение в Овне, как было перед Великой депрессией. Тоже яркая мода, бьющая в глаза, спорт-шик... Ну и следующий 2023-й. В этом году нам надо ждать совсем нового веяния. Это будет знак Тельца, поэтому вспоминаем 1941-й с его с утилитарностью. Но никаких параллелей! Полагаю, то что сейчас завоевывает подиумы как до безобразия простые модели, войдет во всеобщее потребление. Еще год нас отделяет от того, чтобы это стало общепринятым трендом. Телец — про экономичность, комфорт, для того, чтобы было удобно работать», — говорила она в YouTube-шоу «Модный подкаст».