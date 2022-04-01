«Изменится все»: астролог Тамара Глоба рассказала, что ждет Россию и Украину в ближайшие два года

Знаменитый астролог Тамара Глоба дала интервью Надежде Стрелец. Журналистка спросила у собеседницы, когда закончится война в Украине и наступит мир между странами.

Как призналась Глоба, почти шесть месяцев у нее ощущение, словно она «потеряла близкого человека». Скорее всего, в таком же состоянии пребывают и другие люди, которые видят происходящее в мире. Нередко они обращаются за помощью к астрологам и пытаются узнать, что будет их ждать в ближайшем будущем.

В первую очередь Тамара Глоба оценила прошедший март и наступивший апрель 2022 года.

Этот период она назвала «довольно смутным». В эти два месяца страны пройдут через переговоры, активных действий. А в мае придется быть готовыми к провокациям – причем с неожиданных сторон.

После кризиса в мае народ будет искать «место под солнцем», но невзгоды пройдут лишь летом. В конце лета начнутся новые споры. А самыми сложными месяцами 2022 года станут ноябрь и декабрь, уверена Глоба. Астролог напомнила, что у такого сложного года есть свое объяснение: 2022 год – год Марса, год противостояния Марса.

В конце года мир столкнется с новыми конфликтами, ситуация продолжится и в начале 2023 года. Следующий год Глоба вообще охарактеризовала как самый сложный период. И очень важно, как говорит астролог, чтобы в 2023 году «все не треснуло».

«По большому счету, изменится абсолютно все. Изменится кардинально цивилизация, изменится экономика, изменится психология людей. <…> Люди, которые имели многое, останутся без всего», – рассказала Тамара Глоба.

В целом, по прогнозу астролога, лишь через два или два с половиной года можно ждать урегулирования конфликта. Но напряженным периодом станет именно 2023 год.

Ловить удачу в это время стоит тем, у кого ничего нет. В 2022-2023 годы такие люди получат все шансы на успех.

Глоба рассказала, что есть шанс завладеть финансовыми потоками, которые созданы на основе неких «электронных систем». Предположительно, речь идет о заработке на биткоине или создании новой электронной валюты.

Задала журналистка вопрос Глобе и про то, что ждет в будущем Украину.

Собеседница призналась, что прогноз не слишком оптимистичный. В этом году все закончится «с перемирием». 2023-й год, по версии астролога, «будет пустым».

Лишь 2024 год принесет облешчение Украине, говорит астролог.