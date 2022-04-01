«Изменится все»: астролог Тамара Глоба рассказала, что ждет Россию и Украину в ближайшие два года
Как призналась Глоба, почти шесть месяцев у нее ощущение, словно она «потеряла близкого человека». Скорее всего, в таком же состоянии пребывают и другие люди, которые видят происходящее в мире. Нередко они обращаются за помощью к астрологам и пытаются узнать, что будет их ждать в ближайшем будущем.
Этот период она назвала «довольно смутным». В эти два месяца страны пройдут через переговоры, активных действий. А в мае придется быть готовыми к провокациям – причем с неожиданных сторон.
После кризиса в мае народ будет искать «место под солнцем», но невзгоды пройдут лишь летом. В конце лета начнутся новые споры. А самыми сложными месяцами 2022 года станут ноябрь и декабрь, уверена Глоба. Астролог напомнила, что у такого сложного года есть свое объяснение: 2022 год – год Марса, год противостояния Марса.
«По большому счету, изменится абсолютно все. Изменится кардинально цивилизация, изменится экономика, изменится психология людей. <…> Люди, которые имели многое, останутся без всего», – рассказала Тамара Глоба.
В целом, по прогнозу астролога, лишь через два или два с половиной года можно ждать урегулирования конфликта. Но напряженным периодом станет именно 2023 год.
Ловить удачу в это время стоит тем, у кого ничего нет. В 2022-2023 годы такие люди получат все шансы на успех.
Глоба рассказала, что есть шанс завладеть финансовыми потоками, которые созданы на основе неких «электронных систем». Предположительно, речь идет о заработке на биткоине или создании новой электронной валюты.
Задала журналистка вопрос Глобе и про то, что ждет в будущем Украину.
Собеседница призналась, что прогноз не слишком оптимистичный. В этом году все закончится «с перемирием». 2023-й год, по версии астролога, «будет пустым».
Лишь 2024 год принесет облешчение Украине, говорит астролог.
«Это именно период утверждения финансового: и того, который касается вопросов урожая, и того, который касается мирного урегулирования, настоящего», – заключила Глоба.