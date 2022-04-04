Астролог Тамара Глоба рассказала, что ждет каждый из знаков Зодиака в 2022 году
Для Овнов 2022 год окажется в целом удачным. Для представителей этого знака Зодиака появятся новые карьерыне возможности. Дело, которым вы занимались в прошлом году, принесет свои плоды. Лучше всего пройдут лето и осень. В этом году возможны деловые поездки и путешествия. “Это год, когда Овен строит свое материальное положение. Нужно активно браться за новые дела”, – уверена Тамара Глоба.
Возможны трудности с жильем, а некоторые люди исчезнут из жизни Овнов.
Для Тельцов 2022 год станет решающим. Этот год принесет вам большие перемены и станет заделом для событий последующих 19-20 лет. В жизни представителей этого знака Зодиака может появиться работа, не сулящая вам, кажется, ничего хорошего. Однако в итоге вы получите от нее прекрасные плоды.
В конце апреля и в мае возможны проблемы со здоровьем, потери в отношении семьи, разрыв деловых связей. Тем не менее, Тельцы получат поддержку, увидят новые перспективы, а осенью получат большие доходы.
В этот период вы окунетесь в работу, однако астролог советует не забывать о своем здоровье.
У Львов ожидается сложный год. У представителей этого знака Зодиака будут расти расходы, причем к ним примкнут сложности в отношениях с соперниками. Сложнее всего Львам будет весной, но вдали от дома Львы будут неплохо себя чувствовать.
“Поездки будут удачными, счастливыми, придет помощь издалека”, – сказала Тамара Глоба.
Осенью ожидается начало сотрудничества с друзьями, а изменения в карьере возможны в мае и в ноябре.
У Дев тоже ожидается год двойственного характера. В этот период вам нужно работать в команде. Отдавайте предпочтение успешным людям и авторитетам, так как самостоятельная работа или работа с непрофессионалами будет тянуть вас на дно. Осень лучше всего подойдет для карьерных устремлений.
Семья потребует много внимания. У вас может появиться новый домочадец. В этом году могут сорваться планы по переезду. Вам рекомендуется задуматься о планировании беременности.
Для Весов 2022 год будет успешным в работе. Вы получите укрепление отношений со второй половинкой. Обратите внимание и поберегите семью и детей.
“Это год, который касается перемен и важных поворотов в материальных вопросах”, – сказала Тамара Глоба.
Весам начнет приносить доход то, во что вы вложились раньше. В конце апреля, в мае, а также летом и в ноябре у вас будут наиболее активные периоды.
Скорпионы, так много пережившие ранее, в 2022 году получат компенсацию и поддержку. Уже весной и осенью жизнь может перестроиться под ваши желания. Пока что вам рекомендуется жить тем, что вы уже заработали.
У Стрельцов ожидаются события поворотного характера и финансовый успех. Вы можете решить жилищный вопрос или вопрос продолжения рода.
Вторая половина года может отметиться сложностями с окружающими. Вы можете сменить коллектив или место работы. Крупных потерь не будет. 2023 год затем отметится возможностями.
Козерогам первая половина года принесет успех и финансовый рост.
“Без денег Козерог не останется”, – сказала Тамара Глоба.
Вы можете начать бизнес вместе с родственниками, сможете построить дом, если планировали приступить к тому.
Летом возможны конфликты с соперниками.
Водолеи в 2022 году вздохнут с облегчением – от вас уйдут лишние люди. Вы сможете переоценить многие вещи, обзаведетесь новыми знакомыми, которые помогут вам.
Будьте внимательны к здоровью. Вас могут ожидать переезды или перестройка дома. Финансовых проблем не ожидается.
У Рыб наступает спокойный период. Испытания Судьбы вас тревожить не будут. Ожидается активный год с путешествиями и переездами. Осенью начнется наиболее успешный период. Появятся новые возможности для того, чтобы заработать.