Астролог Тамара Глоба рассказала, что ждет каждый из знаков Зодиака в 2022 году

Известный астролог Тамара Глоба составила гороскоп для всех знаков Зодиака на 2022 год. Она отметила, что 21 марта начинается астрологический и астрономический год. В этот день Солнце входит в созвездие Овна, и сейчас мы находимся в начале года.

Для Овнов 2022 год окажется в целом удачным. Для представителей этого знака Зодиака появятся новые карьерыне возможности. Дело, которым вы занимались в прошлом году, принесет свои плоды. Лучше всего пройдут лето и осень. В этом году возможны деловые поездки и путешествия. “Это год, когда Овен строит свое материальное положение. Нужно активно браться за новые дела”, – уверена Тамара Глоба.

Возможны трудности с жильем, а некоторые люди исчезнут из жизни Овнов.

Для Тельцов 2022 год станет решающим. Этот год принесет вам большие перемены и станет заделом для событий последующих 19-20 лет. В жизни представителей этого знака Зодиака может появиться работа, не сулящая вам, кажется, ничего хорошего. Однако в итоге вы получите от нее прекрасные плоды.

В конце апреля и в мае возможны проблемы со здоровьем, потери в отношении семьи, разрыв деловых связей. Тем не менее, Тельцы получат поддержку, увидят новые перспективы, а осенью получат большие доходы.

У Близнецов будет весьма двойственный год. В первой половине у вас откроются проблемы со здоровьем, трудно будет найти общий язык с окружающими, но весна принесет путешествия, поездки и новые возможности. Вы получите поддержку от друзей, в том числе финансовую. Особенно вам пригодятся деньги летом и в начале осени.

В этот период вы окунетесь в работу, однако астролог советует не забывать о своем здоровье.

Год принесет Ракам успехи далеко от дома. Вы займетесь глобальными вопросами и сможете выстроить деловые отношения, а в итоге получите хороший доход. В конце мая ожидаются духовные переживания. “Это период перестройки планов, это новые возможности. Но дважды в году они рухнут”, – сказала Тамара Глоба.

У Львов ожидается сложный год. У представителей этого знака Зодиака будут расти расходы, причем к ним примкнут сложности в отношениях с соперниками. Сложнее всего Львам будет весной, но вдали от дома Львы будут неплохо себя чувствовать.

“Поездки будут удачными, счастливыми, придет помощь издалека”, – сказала Тамара Глоба.

Осенью ожидается начало сотрудничества с друзьями, а изменения в карьере возможны в мае и в ноябре.

У Дев тоже ожидается год двойственного характера. В этот период вам нужно работать в команде. Отдавайте предпочтение успешным людям и авторитетам, так как самостоятельная работа или работа с непрофессионалами будет тянуть вас на дно. Осень лучше всего подойдет для карьерных устремлений.