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Астролог Тамара Глоба рассказала, что ждет каждый из знаков Зодиака в 2022 году

Limon.ee
Астролог Тамара Глоба рассказала, что ждет каждый из знаков Зодиака в 2022 году
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Гороскоп. Все знаки Зодиака.
Гороскоп. Все знаки Зодиака. Фото: Shutterstock

Астролог дала большой прогноз на текущий год по всем знакам Зодиака, пишет Topnews.

Известный астролог Тамара Глоба составила гороскоп для всех знаков Зодиака на 2022 год. Она отметила, что 21 марта начинается астрологический и астрономический год. В этот день Солнце входит в созвездие Овна, и сейчас мы находимся в начале года.

Для Овнов 2022 год окажется в целом удачным. Для представителей этого знака Зодиака появятся новые карьерыне возможности. Дело, которым вы занимались в прошлом году, принесет свои плоды. Лучше всего пройдут лето и осень. В этом году возможны деловые поездки и путешествия. “Это год, когда Овен строит свое материальное положение. Нужно активно браться за новые дела”, – уверена Тамара Глоба.

Возможны трудности с жильем, а некоторые люди исчезнут из жизни Овнов.

Для Тельцов 2022 год станет решающим. Этот год принесет вам большие перемены и станет заделом для событий последующих 19-20 лет. В жизни представителей этого знака Зодиака может появиться работа, не сулящая вам, кажется, ничего хорошего. Однако в итоге вы получите от нее прекрасные плоды.

В конце апреля и в мае возможны проблемы со здоровьем, потери в отношении семьи, разрыв деловых связей. Тем не менее, Тельцы получат поддержку, увидят новые перспективы, а осенью получат большие доходы.

У Близнецов будет весьма двойственный год. В первой половине у вас откроются проблемы со здоровьем, трудно будет найти общий язык с окружающими, но весна принесет путешествия, поездки и новые возможности. Вы получите поддержку от друзей, в том числе финансовую. Особенно вам пригодятся деньги летом и в начале осени.

В этот период вы окунетесь в работу, однако астролог советует не забывать о своем здоровье.

Год принесет Ракам успехи далеко от дома. Вы займетесь глобальными вопросами и сможете выстроить деловые отношения, а в итоге получите хороший доход. В конце мая ожидаются духовные переживания. “Это период перестройки планов, это новые возможности. Но дважды в году они рухнут”, – сказала Тамара Глоба.

У Львов ожидается сложный год. У представителей этого знака Зодиака будут расти расходы, причем к ним примкнут сложности в отношениях с соперниками. Сложнее всего Львам будет весной, но вдали от дома Львы будут неплохо себя чувствовать.

“Поездки будут удачными, счастливыми, придет помощь издалека”, – сказала Тамара Глоба.

Осенью ожидается начало сотрудничества с друзьями, а изменения в карьере возможны в мае и в ноябре.

У Дев тоже ожидается год двойственного характера. В этот период вам нужно работать в команде. Отдавайте предпочтение успешным людям и авторитетам, так как самостоятельная работа или работа с непрофессионалами будет тянуть вас на дно. Осень лучше всего подойдет для карьерных устремлений.

Семья потребует много внимания. У вас может появиться новый домочадец. В этом году могут сорваться планы по переезду. Вам рекомендуется задуматься о планировании беременности.

Для Весов 2022 год будет успешным в работе. Вы получите укрепление отношений со второй половинкой. Обратите внимание и поберегите семью и детей.

“Это год, который касается перемен и важных поворотов в материальных вопросах”, – сказала Тамара Глоба.

Весам начнет приносить доход то, во что вы вложились раньше. В конце апреля, в мае, а также летом и в ноябре у вас будут наиболее активные периоды.

Скорпионы, так много пережившие ранее, в 2022 году получат компенсацию и поддержку. Уже весной и осенью жизнь может перестроиться под ваши желания. Пока что вам рекомендуется жить тем, что вы уже заработали.

Летом не рекомендуется отправляться дорогу. Это время стоит посвятить работе или решить проблемы со здоровьем. У вас наступает хорошее время для появления детей. Также летом можно заняться сельским хозяйством.

У Стрельцов ожидаются события поворотного характера и финансовый успех. Вы можете решить жилищный вопрос или вопрос продолжения рода.

Вторая половина года может отметиться сложностями с окружающими. Вы можете сменить коллектив или место работы. Крупных потерь не будет. 2023 год затем отметится возможностями.

Козерогам первая половина года принесет успех и финансовый рост.

“Без денег Козерог не останется”, – сказала Тамара Глоба.

Вы можете начать бизнес вместе с родственниками, сможете построить дом, если планировали приступить к тому.

Летом возможны конфликты с соперниками.

Водолеи в 2022 году вздохнут с облегчением – от вас уйдут лишние люди. Вы сможете переоценить многие вещи, обзаведетесь новыми знакомыми, которые помогут вам.

Будьте внимательны к здоровью. Вас могут ожидать переезды или перестройка дома. Финансовых проблем не ожидается.

У Рыб наступает спокойный период. Испытания Судьбы вас тревожить не будут. Ожидается активный год с путешествиями и переездами. Осенью начнется наиболее успешный период. Появятся новые возможности для того, чтобы заработать.

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