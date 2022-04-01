Есть ряд продуктов, которые инициируют усиление воспалений и свертываемости крови. Их нежелательно употреблять тем, кто переболел коронавирусом, пишет URA.RU.
Диетолог назвал продукты, которые не стоит есть переболевшим COVID-19
Диетолог назвал продукты, которые не стоит есть переболевшим COVID-19
Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что при постковидном синдроме рекомендуется воздержаться от употребления красного мяса, сахара, сахаросодержащих продуктов и плохих жиров, трансжиров (типа маргарина) и подсолнечного масла.
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