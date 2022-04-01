Диетолог назвал продукты, которые не стоит есть переболевшим COVID-19

После перенесенного коронавируса у людей может сохраниться или повыситься уровень хронических воспалений. Поэтому для организма вредны продукты, которые их повышают, а также стимулируют свертываемость крови. Гинзбург добавил, что при постковиде «сохраняются астенические действия, связанные с мозгом, это склонность к тревоге, депрессии». Для снижения последствий от COVID-19 специалист посоветовал наладить рацион питания, включив в него морскую рыбу, овощи, фрукты, ягоды (в том числе малину, ежевику), зелень, орехи, кисломолочные продукты, сложные углеводы (гречка, овсянка, грубый хлеб) и яйца.