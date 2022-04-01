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Диетолог назвал продукты, которые не стоит есть переболевшим COVID-19

Limon.ee
Диетолог назвал продукты, которые не стоит есть переболевшим COVID-19
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Коронавирус. Иллюстративное фото
Коронавирус. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Есть ряд продуктов, которые инициируют усиление воспалений и свертываемости крови. Их нежелательно употреблять тем, кто переболел коронавирусом, пишет URA.RU.

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что при постковидном синдроме рекомендуется воздержаться от употребления красного мяса, сахара, сахаросодержащих продуктов и плохих жиров, трансжиров (типа маргарина) и подсолнечного масла.

После перенесенного коронавируса у людей может сохраниться или повыситься уровень хронических воспалений. Поэтому для организма вредны продукты, которые их повышают, а также стимулируют свертываемость крови. Гинзбург добавил, что при постковиде «сохраняются астенические действия, связанные с мозгом, это склонность к тревоге, депрессии». Для снижения последствий от COVID-19 специалист посоветовал наладить рацион питания, включив в него морскую рыбу, овощи, фрукты, ягоды (в том числе малину, ежевику), зелень, орехи, кисломолочные продукты, сложные углеводы (гречка, овсянка, грубый хлеб) и яйца.

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