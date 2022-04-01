Тем временем во Франции попали под арест два вертолета, которые принадлежат Алишеру Усманову.
The Guardian: самолеты российских олигархов летают в ЕС, несмотря на санкции
Обозреватели издания The Guardian провели собственное расследование и узнали, как исполняются санкции. Они выяснили, что российские олигархи и бизнесмены из санкционного списка (в том числе Алишер Усманов, Роман Абрамович, Игорь Шувалов) все же посещают Евросоюз и Великобританию, отследив передвижение их самолетов.
Как выяснилось, связанные с гражданами России самолеты чаще всего посещали ОАЭ с начала войны. Также стало известно, что во Франции попали под арест два вертолета, которые принадлежат Алишеру Усманову. Воздушные судна (Airbus EC-175 с бортовым номером M-DLBR и Eurocopter EC-155 с бортовым номером M-DLBA) были задержаны в Ле Кастелле еще 22 марта и в Монте-Карло 25 марта.
Отмечается, что 3 марта оба вертолёта, которые принадлежали зарегистрированным на Каймановых островах компаниями Crystal Sky Limited и Margaux Aviation Limited, были сняты с регистрации на острове Мэн (Британия). Их стоимость оценивается в 26 миллионов долларов.