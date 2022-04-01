Самый точный гороскоп на апрель от эстонского астролога: когда закончится военный конфликт и к чему готовиться всем знакам Зодиака

Милые Тельцы, еще не время рваться в бой. Какими бы благородными не были ваши инициативы, но в первые 10 дней месяца вряд ли их оценят по-настоящему. Девиз апреля "молчание – золото", старайтесь свои и чужие тайны держать при себе. В этом месяце полезно посещать светские мероприятия, а деловые вопросы лучше решать в кулуарах. Хороших новостей следует ожидать с 13 по 25 апреля. Последние дни месяца станут настоящим подарком.
У Близнецов в апреле все по-крупному. Некоторые из вас решаться на глобальные перемены. Для оформления важных документов лучше избегать чисел с 1 по 3 и 28-30 апреля. С 13 апреля для вас начнется особенно благоприятный период. Чем больше вы проявите инициативы в эти дни, тем значимее будет результат от затраченных усилий. С 17 по 20 – дни неожиданных известий, может, даже и нежданных гостей. Конец месяца подходит для путешествий.
Удачные дни: 13-20, 27-30
Конфликтные дни: 1-5, 9-12, 23-25
Раки в апреле будут общаться больше обычного, поэтому настройтесь быть полезными всем и сразу. Покупку техники и автомобиля лучше не затягивать до мая. Если решились на крупные траты, то лучше делать это в апреле. Ваша находчивость и острота ума никого не оставит равнодушным, поэтому старайтесь блистать эрудицией и не стесняйтесь демонстрировать интеллект. Месяц подходит для начала обучения и запуска новых проектов.
Удачные дни: 7-9, 11,13, 20-22
Конфликтные дни: 1-3, 16, 17, 24, 28-30
Львы будут грезить о дальних странах и новых берегах. Не исключено, что в этом месяце появятся перспективы, связанные с заграничными контактами. Период благоприятен для любых обновлений, от кардинальной уборки в шкафу до формирования новых идейных установок. Как бы вы ни поступили, знайте, что удача благоволит смелым, хотя бы потому что она - женщина. С 16 по 20 и с 28 по 30 апреля лучше избегать неоправданных рисков и проявлять внимательность во всем. За исключением этих дней месяц очень удачный.
Конфликтные дни: 1-3, 16-30, 28-30
Непростой месяц для Дев в плане работы с чужими деньгами и рисками. Удачных дней будет много, поэтому если начинать что-то авантюрное, то сейчас. Вам везет в вопросах кредитования и займов. И все-таки не стоит идти на необдуманные риски, даже если очень захочется. Так же вам следует избегать любовных треугольников и интриг. Особенное внимание уделяйте здоровью и его профилактике. Месяц травмоопасный, будьте особенно внимательны за рулем.
Удачные дни: 13-20, 27-30
Конфликтные дни: 1-5, 9-12, 23-25
Весы полностью погрузятся в тему личных отношений. Кого-то из вас ждет головокружительный роман, а кого-то непростой выбор между двумя перспективами. Не бойтесь ненадолго потерять контроль над ситуацией и позвольте себе приятную эйфорию предчувствия чуда. Месяц благоприятен для решения юридических споров, начала или завершения судебных исков.