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Самый точный гороскоп на апрель от эстонского астролога: когда закончится военный конфликт и к чему готовиться всем знакам Зодиака

Limon.ee
Самый точный гороскоп на апрель от эстонского астролога: когда закончится военный конфликт и к чему готовиться всем знакам Зодиака
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Фото: личный арихв
Самой напряженной частью месяца будет период с 1 по 8 апреля. Воинственный Марс соединится с консервативным Сатурном, символизирующем закон, порядок и в некоторых случаях остановку движения. Людьми, обличенными властью, будут приняты жесткие, даже безапелляционные решения. Вероятно, на этом отрезке времени произойдет кульминация санкционных вопросов. Кроме того, могут происходить конфликты - вплоть до полного разрыва связей. Возможны травмы, связанные с повреждением опорно-двигательного аппарата,
суставов, и все, что связано буквально с остановкой движения.
Рекомендую соблюдать повышенную осторожность, избегать конфликтов и не заниматься экстремальными видами спорта. Самые большие астрологические надежды на урегулирование военного конфликта дает период с 20 апреля по 10 мая. На мой взгляд, это та поворотная точка, в процессе которой небесная канцелярия начнет выдавать авансы. Как я и писала в прогнозе на март, до апреля таких возможностей было мало. То, что я могу вам пообещать точно, – начиная с 20-го апреля лжи, дезинформации и информационной войны в том виде, которую мы наблюдали в последние недели, станет гораздо меньше.
Но если говорить о глобальном процессе, то я все-таки буду ссылаться на свой большой прогноз на 2022 год. Самыми напряженными месяцами этого года являются январь-февраль и ноябрь-декабрь. В свете того, что случилось в феврале,
полное завершение процесса до конца этого года ожидать было бы наивно. Между этими месяцами обязательно будет логическая связь. Учитывая, что на момент написания прогноза главной темой был известный вирус, я связала самое большое напряжение года именно с ним, но получилось по-другому.
 
Общие тенденции апреля говорят о том, что люди еще больше будут разбиваться на сообщества, объединенные общей высокой идеей. Новой религией этого времени станет пацифизм, милосердие, и забота о тех, кто в ней нуждается. Ищите своих. Постулат "каждый за себя" перестал существовать в принципе. Сейчас стало очевидно, что один в поле не воин. Все это, несмотря на трагическую подоплеку такой консолидации, будет способствовать укреплению личных связей и даст возможность завязать новые деловые отношения. Начиная с
20 апреля по 10 мая будет действовать так называемый аспект миллионера, поэтому думать о том, как правильно распорядиться его возможностями думать можно и нужно.
 
Проекты и планы, начатые в этот период, имеют большие шансы на успех. 30-го апреля произойдет солнечное затмение на оси Телец-Скорпион, открывающее коридор затмений, который продлится до 16 мая. Будут актуализированы вопросы, связанные с платежными системами, способами оплат, инфляции, и крупными торговыми операциями, специфика которых изменится.
 
С 28 апреля по 2 мая будьте особенно внимательны при подписании важных документов. Если есть возможность, важные события не стоит планировать на эти дни. Затмения способствуют принятию импульсивных решений, о которых потом можно пожалеть. Для людей, рожденных в этих числах, солнечное затмение станет предзнаменованием нового жизненного цикла.

Овен

Дорогие Овны, в первую неделю месяца сосредоточьтесь на
сохранении того, что имеете. Это не лучшее время для урегулирования конфликтов и серьезных разговоров с вышестоящими лицам. Если важные встречи неизбежны, подготовьте четкие аргументы и помните, что краткость – сестра таланта. После 8-го апреля вернется авантюрный настрой и радость жизни. Это самое время побаловать себя чем-то приятным и с лихвой получить заслуженные почести.

Удачные дни: 18-29

Конфликтные дни: 1-8
Телец
 
Милые Тельцы, еще не время рваться в бой. Какими бы благородными не были ваши инициативы, но в первые 10 дней месяца вряд ли их оценят по-настоящему. Девиз апреля "молчание – золото", старайтесь свои и чужие тайны держать при себе. В этом месяце полезно посещать светские мероприятия, а деловые вопросы лучше решать в кулуарах. Хороших новостей следует ожидать с 13 по 25 апреля. Последние дни месяца станут настоящим подарком.
 
Удачные дни: 2, 13-30
Конфликтные дни: нет
Близнецы
 
У Близнецов в апреле все по-крупному. Некоторые из вас решаться на глобальные перемены. Для оформления важных документов лучше избегать чисел с 1 по 3 и 28-30 апреля. С 13 апреля для вас начнется особенно благоприятный период. Чем больше вы проявите инициативы в эти дни, тем значимее будет результат от затраченных усилий. С 17 по 20 – дни неожиданных известий, может, даже и нежданных гостей. Конец месяца подходит для путешествий.
 
Удачные дни: 13-20, 27-30
Конфликтные дни: 1-5, 9-12, 23-25
 
Рак
Раки в апреле будут общаться больше обычного, поэтому настройтесь быть полезными всем и сразу. Покупку техники и автомобиля лучше не затягивать до мая. Если решились на крупные траты, то лучше делать это в апреле. Ваша находчивость и острота ума никого не оставит равнодушным, поэтому старайтесь блистать эрудицией и не стесняйтесь демонстрировать интеллект. Месяц подходит для начала обучения и запуска новых проектов.
 
Удачные дни: 7-9, 11,13, 20-22
Конфликтные дни: 1-3, 16, 17, 24, 28-30
 
Лев
 
Львы будут грезить о дальних странах и новых берегах. Не исключено, что в этом месяце появятся перспективы, связанные с заграничными контактами. Период благоприятен для любых обновлений, от кардинальной уборки в шкафу до формирования новых идейных установок. Как бы вы ни поступили, знайте, что удача благоволит смелым, хотя бы потому что она - женщина. С 16 по 20 и с 28 по 30 апреля лучше избегать неоправданных рисков и проявлять внимательность во всем. За исключением этих дней месяц очень удачный.

Удачные дни: 9-15, 21-30

Конфликтные дни: 1-3, 16-30, 28-30
 
Дева
 
Непростой месяц для Дев в плане работы с чужими деньгами и рисками. Удачных дней будет много, поэтому если начинать что-то авантюрное, то сейчас. Вам везет в вопросах кредитования и займов. И все-таки не стоит идти на необдуманные риски, даже если очень захочется. Так же вам следует избегать любовных треугольников и интриг. Особенное внимание уделяйте здоровью и его профилактике. Месяц травмоопасный, будьте особенно внимательны за рулем.
 
Удачные дни: 13-20, 27-30
Конфликтные дни: 1-5, 9-12, 23-25
 
Весы
Весы полностью погрузятся в тему личных отношений. Кого-то из вас ждет головокружительный роман, а кого-то непростой выбор между двумя перспективами. Не бойтесь ненадолго потерять контроль над ситуацией и позвольте себе приятную эйфорию предчувствия чуда. Месяц благоприятен для решения юридических споров, начала или завершения судебных исков.
 
Удачные дни: 2, 13-30
Конфликтные дни: нет
 
Скорпион
 
Скорпионам придется выполнять множество мелких и крупных дел, но преимущественно не своих. Помогать, успокаивать и подстраховывать – ваша святая обязанность этого месяца. Часть апреля точно пройдет в суете, а после 20-го числа можно будет расслабиться и подумать о романтике. Тема отношений к концу месяца выйдет на первый план. Не упустите свой шанс на самый головокружительный роман этой весны.
 
Удачные дни: 4, 21-30
Конфликтные дни: 2, 15-19
 
Стрелец
 
Стрельцам позарез надо влюбиться иначе никому не сдобровать! А если вы уже влюблены, то нельзя упустить шанс, чтобы оказаться в эпицентре перспектив, который подарит «аспект миллионера» начиная с 20 апреля. Особенно повезет людям, чьи профессии связаны с творчеством – артистам, музыкантам, писателям и режиссерам. Ловите удачу за хвост и не бойтесь быть чуть-чуть более артистичными, чем обычно.
 
Удачные дни: 18, 20-30
Конфликтные дни:14
 
Козерог

Козерогов увлекут дела семейные. До 10 апреля ситуация вряд ли вас обрадует, поэтому даже не пытайтесь ее решить. Не исключено, что для некоторых из вас станет актуальна тема недвижимости и это самое время о ней подумать. Любые сделки лучше осуществить до мая, пока Меркурий не перешел в ретроградную фазу. После 20-го апреля наступит пора везения и внезапных выигрышей там, где вы их не ожидали.

Удачные дни: 13, 18
Конфликтные дни: 1-9, 12, 23-25
 
Водолей
 
Дорогие Водолеи, в вопросах коммуникации в апреле вам не будет равных. Особенно удачным этот месяц будет для тех из вас, чья деятельность связана с журналистикой, СМИ, рекламой и продажами. Месяц будет жарким, информации получите так много, что не будете понимать, что с ней делать. Если хотите покупать технику или автомобиль, то лучше не откладывать до мая.
 
Удачные дни: 13-19
Конфликтные дни: 1-9
 
Рыбы
 
Милые Рыбки, этот тот самый момент, когда надо довериться течению, но при этом не упускать возможность попасть в нужный поток. Самыми актуальными станут вопросы финансов и заработка. Во второй половине месяца представится шанс неплохо заработать, но не стоит отрываться от коллектива. Старайтесь участвовать в процессах, где задействовано много людей.
 
Удачные дни: 4-28
Конфликтные дни: 1-3
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