Самый точный гороскоп на апрель от эстонского астролога: когда закончится военный конфликт и к чему готовиться всем знакам Зодиака

Рекомендую соблюдать повышенную осторожность, избегать конфликтов и не заниматься экстремальными видами спорта. Самые большие астрологические надежды на урегулирование военного конфликта дает период с 20 апреля по 10 мая. На мой взгляд, это та поворотная точка, в процессе которой небесная канцелярия начнет выдавать авансы. Как я и писала в прогнозе на март, до апреля таких возможностей было мало. То, что я могу вам пообещать точно, – начиная с 20-го апреля лжи, дезинформации и информационной войны в том виде, которую мы наблюдали в последние недели, станет гораздо меньше.

Но если говорить о глобальном процессе, то я все-таки буду ссылаться на свой большой прогноз на 2022 год. Самыми напряженными месяцами этого года являются январь-февраль и ноябрь-декабрь. В свете того, что случилось в феврале,

полное завершение процесса до конца этого года ожидать было бы наивно. Между этими месяцами обязательно будет логическая связь. Учитывая, что на момент написания прогноза главной темой был известный вирус, я связала самое большое напряжение года именно с ним, но получилось по-другому.

Общие тенденции апреля говорят о том, что люди еще больше будут разбиваться на сообщества, объединенные общей высокой идеей. Новой религией этого времени станет пацифизм, милосердие, и забота о тех, кто в ней нуждается. Ищите своих. Постулат "каждый за себя" перестал существовать в принципе. Сейчас стало очевидно, что один в поле не воин. Все это, несмотря на трагическую подоплеку такой консолидации, будет способствовать укреплению личных связей и даст возможность завязать новые деловые отношения. Начиная с

20 апреля по 10 мая будет действовать так называемый аспект миллионера, поэтому думать о том, как правильно распорядиться его возможностями думать можно и нужно.

Проекты и планы, начатые в этот период, имеют большие шансы на успех. 30-го апреля произойдет солнечное затмение на оси Телец-Скорпион, открывающее коридор затмений, который продлится до 16 мая. Будут актуализированы вопросы, связанные с платежными системами, способами оплат, инфляции, и крупными торговыми операциями, специфика которых изменится.

С 28 апреля по 2 мая будьте особенно внимательны при подписании важных документов. Если есть возможность, важные события не стоит планировать на эти дни. Затмения способствуют принятию импульсивных решений, о которых потом можно пожалеть. Для людей, рожденных в этих числах, солнечное затмение станет предзнаменованием нового жизненного цикла.

Овен

Дорогие Овны, в первую неделю месяца сосредоточьтесь на