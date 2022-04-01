Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова чуть не сожгла собственную квартиру

Певица Наталия Власова («Я у твоих ног») чуть не спалила собственную квартиру в центре Москвы.

Как стало известно, инцидент случился в ночь на 31 марта в квартире артистки на Патриарших прудах, где обладательница «Золотого граммофона» живет уже несколько лет. Власова поставила горящую свечу под навесной шкаф на кухне и ушла в душ. По возвращению почувствовала запах гари и увидела дым – начал плавиться и гореть кухонный гарнитур.

«Наталия совсем не приспособлена к бытовой жизни, – рассказал PR-менеджер артистки Андрей Карпов. – Как можно поджечь свечу под полкой и уйти в душ? Она чуть не сожгла всю квартиру. Пришлось срочно накрыть горящее место мокрым полотенцем и предотвратить пожар. Кухонный гарнитур теперь придется менять».