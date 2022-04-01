Ведущая Елена Малышева опровергла слухи о переезде в США

Малышева создала себе Telegram-канал, где призналась, что плохо ориентируется в непривычном для нее мессенджере. Ведущая попросила поклонников с пониманием отнестись к ее адаптации в новом месте. Она также сообщила, что в ближайшее время начнет работу в Сети. Кроме того, как оказалось, звездный врач никуда не уезжала.

«У моей подруги родилась внучка. Я приехала в наш прекрасный Центральный детский мир для того, чтобы купить ей подарок. И еще одно маленькое событие. Вчера вечером я с моими подругами Ариной Шараповой и Беллой Купсиной сходила на спектакль «Пигмалион» в театр на Серпуховской», – поделилась Малышева в микроблоге.