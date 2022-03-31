Неизлечимо больная Татьяна Лазарева сделала признание: «Меня отовсюду поперли»

Когда-то Татьяна Лазарева была очень востребованной ведущей. Она много снималась, выступала на сцене. Потом у многодетной матери возникли проблемы со здоровьем. Да и в личной жизни, как оказалось, все печально. Не так давно стало известно о разводе артистки с Михаилом Шацем. Сейчас Лазарева живет в Испании и лишь иногда дает интервью, рассуждая о своей тяжкой доле.

Татьяна Лазарева несколько лет назад переехала в Испанию. 55-летняя ведущая живет одна. «Сижу тут, курю на террасе», – говорит артистка о своем праздном образе жизни.

Ее младшая дочь Антонина учится в Англии, бывший муж Михаил Шац живет и работает в Москве и Санкт-Петербурге. С ним находится и старшая дочь Соня.

«Меня отовсюду поперли. Думаете, мои дети довольны, что перестали летать бизнес-классом и кидать деньги направо и налево?» – горюет Лазарева в YouTube-шоу «Продолжение следует».

Поклонники поддерживают Татьяну Юрьевну. Многие ее жалеют, так как знают о неизлечимом недуге, с которым звезда борется более семи лет. Она страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с обострениями и ремиссией. Из-за болезни знаменитость подсела на антидепрессанты.

Лечение, по ее словам, давало хороший результат, и в одно время она перестала принимать таблетки, считая, что вполне справится без них. «Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем», – признавалась Лазарева.