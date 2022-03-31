Анна Заворотнюк: «Когда узнала о болезни мамы, похудела до состояния анорексички»

Лишь в последнее время дочь 50-летней актрисы стала публично рассказывать о недуге матери. По словам Анны, известие о смертельной болезни родительницы стало для нее огромным стрессом. Из-за переживаний Заворотнюк-младшая сильно похудела, но со временем все же смогла набрать вес.

«Привет, дорогие, хотела бы пообщаться с вами на тему веса – он у меня постоянно скачет. Я то худею, то набираю. За последний месяц страшно поправилась, тянет на сладкое и мучное. Многие говорят, что это от недостатка эндорфина – гормона счастья, организм восполняет его вкусной едой. А вы заедаете стресс или перестаете есть и худеете? У меня все зависит от обстоятельств.

Например, когда я узнала о болезни мамы, то похудела до состояния анорексички, просто не могла есть год. Впихивала в себя еду, чтобы хоть как-то сохранять жизнедеятельность. Сейчас, в связи с обстановкой в мире, я нервничаю, но более-менее умеренно, и это не сравнить с неизлечимой болезнью близкого. Начала есть, собираюсь садиться на диету, мне надо скинуть хотя бы пять килограммов», – разоткровенничалась Аня в личном блоге.

Также дочь артистки нашла в себе силы рассказать и о своем заболевании. Какое-то время Аня боролась с тяжелой формой депрессии и сидела на лекарствах.