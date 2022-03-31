По словам Нетребко, ее «прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы», в то время как она ищет «мира и единства только через искусство». Певица объявила, что возобновит выступления в Европе.
Нетребко заявила о «поисках мира» и анонсировала концерты в Европе
Российская оперная певица Анна Нетребко планирует возобновить свои концертные и оперные выступления в Европе с конца мая, следует из ее заявления в Facebook.
В своем посте на английском языке Нетребко написала, что «категорически осуждает» происходящее на Украине. Певица добавила, что сама она не является «членом какой-либо политической партии» или союзником какого-либо из российских лидеров.
Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы,
— заявила она.
Так, по словам Нетребко, она встречалась с президентом России Владимиром Путиным «лишь несколько раз», в частности по случаю получения наград «в знак признания своего творчества» или на церемонии открытия Олимпиады, пишет «РБК».
«В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства и живу и являюсь налоговым резидентом Австрии. Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, сначала в Европе», — написала она.