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Угроза выкидыша? Родные спасают беременную Тодоренко от срыва

Limon.ee
Угроза выкидыша? Родные спасают беременную Тодоренко от срыва
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Регина Тодоренко. Скриншот из личных сториз певицы
Регина Тодоренко. Скриншот из личных сториз певицы Фото: https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Поддержка родителей — самое главное в жизни каждого!

Беременность Регины Тодоренко проходит совсем не так, как она планировала. Ведущая находится в постоянном стрессе — в шаге от нервного срыва. Сегодня она пересказала в своей социальной сети диалог с лечащим врачом, который предупредил её о возможных последствиях её переживаний. «Такие приемы у врача вовсе расстраивают», — признается ведущая.

«Вы молодая мама и наверняка хотите еще детей? Тогда сейчас вам надо позаботиться о своем здоровье»,

— услышала ведущая от врача.

Рядом с ней любящий муж Влад Топалов, который старается оказывать ей поддержку. Заботятся о Регине и её родители, которые живут в Украине. Сегодня Тодоренко получила от своих близких посылку с подарком. Родители решили немного приободрить свою знаменитую дочь, что понятно из записки, которую они передали: «Доча, не нервничай! Мы с папой тебя любим!»

Стоп кадр из сториз Регины Тодоренко.
Стоп кадр из сториз Регины Тодоренко. Фото: https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Регина не смогла сдержать слёзы, читая послание от отца с матерью. «Не знаю, где они берут силы и как им сейчас удается сохранять оптимизм», — говорит Регина.

Регина Тодоренко и родители. Скриншот из Инстаграм
Регина Тодоренко и родители. Скриншот из Инстаграм Фото: https://www.instagram.com/reginatodorenko/
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