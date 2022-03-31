Попались, голубки! Бурный роман Питта и Энистон разоблачили

Дженнифер Энистон и Брэд Питт развелись более 15 лет назад, но все это время фанаты надеялись на то, что воссоединение бывших возлюбленных еще возможно. После того, как крах потерпели их браки с другими партнерами, эти надежды стали еще более осязаемыми. Теперь же, кажется, что они по-настоящему воплотились в жизнь – голубки попались!