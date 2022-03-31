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Попались, голубки! Бурный роман Питта и Энистон разоблачили

Limon.ee
Попались, голубки! Бурный роман Питта и Энистон разоблачили
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Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Фото: PATRICK GARDIN/AP

Дженнифер Энистон и Брэд Питт развелись более 15 лет назад, но все это время фанаты надеялись на то, что воссоединение бывших возлюбленных еще возможно. После того, как крах потерпели их браки с другими партнерами, эти надежды стали еще более осязаемыми. Теперь же, кажется, что они по-настоящему воплотились в жизнь – голубки попались!

Бурный роман звезд разоблачила подруга Дженнифер Энистон. По ее словам, экс-супруги в настоящее время вместе живут в самом романтическом городе мира. Втайне ото всех влюбленные обосновались в Париже, где у Энистон проходят съемки. На протяжении долгих лет остававшиеся друзьями звезды отбросили все сомнения и теперь переживают новый бурный виток своего старого романа, пишет Dni.ru.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон на 26-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в The Shrine Auditorium 19 января 2020 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Брэд Питт и Дженнифер Энистон на 26-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в The Shrine Auditorium 19 января 2020 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Фото: Emma McIntyre/AFP

Как утверждает приятельница актрисы, голубки поселились в пентхаусе отеля Four Seasons, который обходится им по 25 тысяч долларов за ночь – об этом сообщила «ЭГ». Деньги, конечно, огромные, однако долгожданное воссоединение бывших определенно стоит того.

Напомним, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт пробыли в законном браке около пяти лет. В 2005 году пара развелась, после чего каждый из бывших супругов вступил в новые отношения.

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