Бейонсе сплагиатила популярную песню группы «Любэ»
Бейонсе сплагиатила популярную песню группы «Любэ»
Фанаты группы «Любэ» обвиняют Бейонсе в плагиате песни «Ты неси меня река».
Николай Расторгуев рассказал РИА Новости, что еще не видел клип на песню Бейонсе Be alive, за которую поклонники группы «Любэ» обвинили американскую певицу в плагиате, поэтому еще не решил, что с этим делать.
«Мы посмотрим, просто надо посмотреть, что с этим делать и каким образом, я просто даже клипа не видел»,
– сказал певец.
Также он добавил, что не считает себя поклонником Бейонсе и сейчас есть вещи гораздо важнее, чем обсуждение музыкального клипа.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, сравнивающее трек Be Alive с песней «Ты неси меня река». По мнению русскоязычных пользователей, они звучат одинаково.
Ключевые слова