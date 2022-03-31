Бейонсе сплагиатила популярную песню группы «Любэ»

Фанаты группы «Любэ» обвиняют Бейонсе в плагиате песни «Ты неси меня река».

Николай Расторгуев рассказал РИА Новости, что еще не видел клип на песню Бейонсе Be alive, за которую поклонники группы «Любэ» обвинили американскую певицу в плагиате, поэтому еще не решил, что с этим делать.

«Мы посмотрим, просто надо посмотреть, что с этим делать и каким образом, я просто даже клипа не видел»,

– сказал певец.

Также он добавил, что не считает себя поклонником Бейонсе и сейчас есть вещи гораздо важнее, чем обсуждение музыкального клипа.