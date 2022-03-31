Собчак язвительно высмеяла Малышеву

Ближайшие полгода она собирается жить в США, где у неё есть роскошный дом за шесть миллионов долларов. Дело в том, что Малышева потеряла работу в столице. Работа команды шоу поставлена на паузу в связи с решением руководства. Пресс-служба Первого канала накануне подтвердила, что программа Малышевой не вернется в эфир в самое ближайшее время.