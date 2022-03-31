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Собчак язвительно высмеяла Малышеву

Limon.ee
Собчак язвительно высмеяла Малышеву
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Инстаграм страница Ксении Собчак.
Инстаграм страница Ксении Собчак. Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Собчак высмеяла сбежавшую в США Малышеву. Ведущая пошутила про дорогую недвижимость звезды Первого канала, пишет 7 дней.

Ксения Собчак отреагировала на новость об отъезде Елены Малышевой в Штаты. Накануне журналисты узнали, что ведущая шоу «Жить здорово» на Первом канале покинула Россию.

Ближайшие полгода она собирается жить в США, где у неё есть роскошный дом за шесть миллионов долларов. Дело в том, что Малышева потеряла работу в столице. Работа команды шоу поставлена на паузу в связи с решением руководства. Пресс-служба Первого канала накануне подтвердила, что программа Малышевой не вернется в эфир в самое ближайшее время.

Скриншот из Телеграм-канала Ксении Собчак
Скриншот из Телеграм-канала Ксении Собчак Фото: Telegram канал

Собчак назвала Малышеву «умной женщиной», которая не променяла недвижимость за границей на домик у побережья Черного моря.

«Особняк в Майами на Геленджик не заменишь, умная женщина»,

— съязвила Собчак.

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