«Валеру оставила, мне он никогда не нравился»: Объявлено о разводе Джанабаевой и Меладзе

О том, что в браке Джанабаевой и Меладзе не все гладко, впервые заговорили еще в январе. Тогда Валерий Шотаевич отправился в ОАЭ без жены и, как утверждают сплетники, общался там с красотками. Теперь народная молва подозревает супругов в разрыве. В Сети уже объявили о разводе пары. При этом Альбина продолжает жить в подмосковном особняке мужа. Не исключено, что Меладзе, как настоящий джентльмен, съехал, оставив все нажитое Джанабаевой и детям.