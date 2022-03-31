Не храните это дома! ТОП-10 вещей, притягивающих несчастья и нищету

1. Старая обувь

Old boot over white Фото: Shutterstock

Разонравившиеся туфли и поистрепавшиеся сапоги — одна из наиболее часто оставляемых в доме вещей. Домовитые россияне хранят их на всякий случай. Мало ли, что-то случится с новой обувью! Оказывается, поступать так не стоит — приберегая старую обувь на черный день, мы приберегаем с ней и всю негативную энергию, которую успели получить во время носки.

2. Вышедшие из строя приборы

Старая техника. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В случае с гаджетами мы руководствуемся примерно той же логикой — пусть лежит на всякий случай. Например, если выйдет из строя новенький смартфон, на время ремонта можно будет достать гаджет предыдущей модели — ничего, если на экране трещины, на несколько дней «сойдет». Вот только техника, особенно та, которую мы много времени держим в руках, тоже впитывает энергию. Смартфон накапливает вашу злость, которую вы испытывали при переписке или разговорах, вашу печаль от прочтения грустных постов и прочее, прочее, прочее… Как только вы возьмете старый гаджет в руки — все это снова вернется к вам.

3. Посуда с дефектами

Разбитая кружка. Иллюстрация. Фото: Shutterstock

Выбросить любимую чашку, на которой появился скол, рука не поднимается? Зря! Любая посуда с дефектами — прекрасная приманка для неприятностей. Не даром в Китае говорят: «трещина на посуде — трещина на жизни». Хранение тарелок со сколами, кружек с отбитыми ручками и сковородок с царапинами открывает дорогу в ваш дом огромному количеству бед.

4. Разбитые зеркала

Всем известно, разбитое зеркало — к несчастью.

5. Мусор, пыль, грязь

Переизбыток мусора и грязи привлекает энергии хаоса — а уж они-то с легкостью разрушат привычное течение жизни.

Мусор. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

6. Старые фотографии с дефектами

Фото с пятнами, потертостями, ляпами - надо выбрасывать! Особенно если люди на фото до сих пор живы. Дело в том, что в каждом отпечатанном кадре появляется как бы копия человека — поэтому дефекты, присутствующие на снимке, «уродуют» его энергетику.

7. Вещи людей, которые уже умерли

Да, хранить любимую шаль покойной тетушки — очень плохая идея. Вещи покойных хранят их энергию — которая, следуя за своим владельцем, переходит в иной мир. Вокруг предмета создается воронка, в которую затянет и энергию живущих рядом с вещью мертвого. Ваша энергетическая защита ослабеет — велика вероятность болезней и крупных неудач.

8. Пустая тара

Хранить пустые стеклянные банки под закрутки для россиян — почти святая традиция. Вот только традиция эта ничего хорошего в себе не несет. Вселенная не любит пустоты — и в опустошенную, но не утилизированную тару, обязательно поместит что-то свое. Маловероятно, что это будет что-то хорошее.

Тара. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

9. Растения с иголками

Увы, любимые многими неприхотливые кактусы и изящные розы — самые неподходящие растения для дома. Все, у чего есть колючки или шипы — это живой защитный барьер от позитивной энергии. Особенно, если поставит горшок на подоконник. А в квартире, наполненной только отрицательными энергиями, ничего хорошего произойти не может.

10. Вьющиеся растения