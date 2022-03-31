Самые привычные и безобидные на первый взгляд предметы, которые мы спокойно храним дома, способны навлечь на нас беду и отсутствие финансового благополучия, уверяет читателей 5 канал.
Не храните это дома! ТОП-10 вещей, притягивающих несчастья и нищету
1. Старая обувь
Разонравившиеся туфли и поистрепавшиеся сапоги — одна из наиболее часто оставляемых в доме вещей. Домовитые россияне хранят их на всякий случай. Мало ли, что-то случится с новой обувью! Оказывается, поступать так не стоит — приберегая старую обувь на черный день, мы приберегаем с ней и всю негативную энергию, которую успели получить во время носки.
2. Вышедшие из строя приборы
В случае с гаджетами мы руководствуемся примерно той же логикой — пусть лежит на всякий случай. Например, если выйдет из строя новенький смартфон, на время ремонта можно будет достать гаджет предыдущей модели — ничего, если на экране трещины, на несколько дней «сойдет». Вот только техника, особенно та, которую мы много времени держим в руках, тоже впитывает энергию. Смартфон накапливает вашу злость, которую вы испытывали при переписке или разговорах, вашу печаль от прочтения грустных постов и прочее, прочее, прочее… Как только вы возьмете старый гаджет в руки — все это снова вернется к вам.
3. Посуда с дефектами
Выбросить любимую чашку, на которой появился скол, рука не поднимается? Зря! Любая посуда с дефектами — прекрасная приманка для неприятностей. Не даром в Китае говорят: «трещина на посуде — трещина на жизни». Хранение тарелок со сколами, кружек с отбитыми ручками и сковородок с царапинами открывает дорогу в ваш дом огромному количеству бед.
4. Разбитые зеркала
Всем известно, разбитое зеркало — к несчастью.
5. Мусор, пыль, грязь
Переизбыток мусора и грязи привлекает энергии хаоса — а уж они-то с легкостью разрушат привычное течение жизни.
6. Старые фотографии с дефектами
Фото с пятнами, потертостями, ляпами - надо выбрасывать! Особенно если люди на фото до сих пор живы. Дело в том, что в каждом отпечатанном кадре появляется как бы копия человека — поэтому дефекты, присутствующие на снимке, «уродуют» его энергетику.
7. Вещи людей, которые уже умерли
Да, хранить любимую шаль покойной тетушки — очень плохая идея. Вещи покойных хранят их энергию — которая, следуя за своим владельцем, переходит в иной мир. Вокруг предмета создается воронка, в которую затянет и энергию живущих рядом с вещью мертвого. Ваша энергетическая защита ослабеет — велика вероятность болезней и крупных неудач.
8. Пустая тара
Хранить пустые стеклянные банки под закрутки для россиян — почти святая традиция. Вот только традиция эта ничего хорошего в себе не несет. Вселенная не любит пустоты — и в опустошенную, но не утилизированную тару, обязательно поместит что-то свое. Маловероятно, что это будет что-то хорошее.
9. Растения с иголками
Увы, любимые многими неприхотливые кактусы и изящные розы — самые неподходящие растения для дома. Все, у чего есть колючки или шипы — это живой защитный барьер от позитивной энергии. Особенно, если поставит горшок на подоконник. А в квартире, наполненной только отрицательными энергиями, ничего хорошего произойти не может.
10. Вьющиеся растения
Да, такие растения выглядят очень эффектно. Однако, разрастаясь, они создают не просто живую стену, а самый настоящий щит, не пропускающий негатив. Только работает этот щит наоборот — отрицательным энергиям он блокирует не вход, а выход.