Семья Брюса Уиллиса подтвердила, что ему диагностировали деменцию. Он больше не будет играть в кино

Обращение опубликовала дочь Брюса Уиллиса Румер.

"Мы хотели поделиться тем, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем и недавно ему поставили диагноз "афазия", которая влияет на его когнитивные способности. Из-за этого, тщательно все обдумав, Брюс решил приостановить карьеру, которая так много для него значила.

Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы так благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это как сплоченная семья и хотели привлечь его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него.

Как всегда говорит Брюс: "Живи на полную катушку", - и вместе мы планируем сделать именно это.

С любовью, Эмма, Деми, Румер, Скаут, Таллула, Мейбл и Эвелин".

Брюс Уиллис сыграл более чем в 150 фильмах. Первую известность он получил за сериал "Детективное агентство "Лунный свет", но мировую славу ему принесла франшиза "Крепкий орешек". Также он сыграл в фильмах "Криминальное чтиво", "Шестое чувство", "Пятый элемент" и других.