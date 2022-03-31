Sveta Baar поддерживает представителей ЛГБТ+ в Украине аукционом

После российского вторжения в Украине, там осталось большое количество представителей ЛГБТ+-сообщества, которые не имеют возможности покинуть страну или приняли решение остаться дома, чтобы оказывать поддержку своему народу и защитникам страны.

"Украинские ЛГБТ+ активисты продолжают помогать местным сообществам, рискуя жизнью каждый день. Важно, чтобы международное сообщество их не забыло», — отмечает Юрий Йорский, украинский ЛГБТ+-активист, проживающий в Эстонии.

Пожертвования на благотворительном аукционе идут ЛГБТ-ассоциациям Украины, таким как MTÜ Insight, KyivPride и GenderZed, которые предоставляют продовольственную помощь, лекарства, убежища, психологическое консультирование и другие жизненно необходимые услуги для ЛГБТ+ украинцев.

«Sveta Baar собирает пожертвования в Украину посредством различных мероприятий с начала войны, но, к сожалению, кризис продолжается, и мы чувствуем себя обязанными увеличить наш вклад», — говорит Мадлен Тэтцов-Фолкнер, одна из владелиц Sveta Baar.

Пожертвования на аукцион внесли Художественный музей Kumu, кинотеатр Sõprus, центр искусств Kai, Müürileht, книжный магазин Puänt, Värske Rõhk и Crystal Rabbit. Мероприятие проведет ЛГБТ+ активист Анетте Малетъярв (Heterokringel), также на сцене будут выступать несколько эстонских дрэг-перформеров, самые известные из которых — Клоя Лагуччи, Хельги Сальдо, Ээбен Фрюулеп и Major Danger.

Благотворительный аукцион «Drag for Ukraine» состоится в воскресенье, 3 апреля, начало в 17:00 в Sveta Baar (Теллискиви, 62). Вход на мероприятие основан на пожертвовании не менее 5 евро, призы будут разыграны между меценатами.