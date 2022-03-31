Музыкант Пауль Нейцов сообщил в соцсетях, что попросил свою возлюбленную Ханналийсу Райги стать его женой. И она, разумеется, ответила утвердительно.
Романтичное предложение: Пауль Нейцов попросил руки и сердца любимой
Романтичное предложение: Пауль Нейцов попросил руки и сердца любимой
Пара, которая держала помолвку в секрете, теперь делится красивыми фотографиями важного дня в Instagram.
«11.01.2022», — раскрыл дату помолвки музыкант в подписи к фото, добавив смайлик в виде кольца.
Отношения Нейцова и Райги начались в начале прошлого года. Официально об этом стало известно в мае в Instagram, когда музыкант поделился первыми несколькими совместными фотографиями.
Он рассказал Elu24, что сделал предложение на Тенерифе, когда садилось солнце.
Смотри красивые снимки!
У Пауля Нейтсова ранее были отношения с виолончелисткой Сильвией Ильвес и с певицей Бригитой Мурутар.