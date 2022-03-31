Романтичное предложение: Пауль Нейцов попросил руки и сердца любимой

Пара, которая держала помолвку в секрете, теперь делится красивыми фотографиями важного дня в Instagram.

«11.01.2022», — раскрыл дату помолвки музыкант в подписи к фото, добавив смайлик в виде кольца.

Отношения Нейцова и Райги начались в начале прошлого года. Официально об этом стало известно в мае в Instagram, когда музыкант поделился первыми несколькими совместными фотографиями.

Он рассказал Elu24, что сделал предложение на Тенерифе, когда садилось солнце.

Смотри красивые снимки!