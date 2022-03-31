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Романтичное предложение: Пауль Нейцов попросил руки и сердца любимой

Limon.ee
Романтичное предложение: Пауль Нейцов попросил руки и сердца любимой
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Пауль Нейцов и его новая пассия
Пауль Нейцов и его новая пассия Фото: Instagram

Музыкант Пауль Нейцов сообщил в соцсетях, что попросил свою возлюбленную Ханналийсу Райги стать его женой. И она, разумеется, ответила утвердительно.

Пара, которая держала помолвку в секрете, теперь делится красивыми фотографиями важного дня в Instagram.

«11.01.2022», — раскрыл дату помолвки музыкант в подписи к фото, добавив смайлик в виде кольца.

Отношения Нейцова и Райги начались в начале прошлого года. Официально об этом стало известно в мае в Instagram, когда музыкант поделился первыми несколькими совместными фотографиями.

Он рассказал Elu24, что сделал предложение на Тенерифе, когда садилось солнце.

Смотри красивые снимки!

У Пауля Нейтсова ранее были отношения с виолончелисткой Сильвией Ильвес и с певицей Бригитой Мурутар.

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