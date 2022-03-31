Таллиннский зоопарк пригласил Варро Вооглайда: приходите проверить факты

В начале недели в социальных сетях появилось фото скульптуры в Таллиннском зоопарке, где в слове zoo пропущена буква Z.

Варро Вооглайд также разместил эту фотографию на своей стене в Facebook. «Таллиннский зоопарк убрал первую букву со своего логотипа, чтобы их не заподозрили в русско-настроенности и предательстве», — говорится в сообщении. На фото в летнем зоопарке стоят только две большие буквы О.

Хотя Вооглайд и прокомментировал, что это была шутка, в зоопарке ему все же ответили.

«Приходите, проведите собственную проверку фактов. До мая действуют скидки!» - сказала представитель зоопарка.

Киллу Куубен, менеджер по связям с общественностью зоопарка, прислала в редакцию Elu24 фотографию, на которой видно, что скульптура в полдень среды была на месте в полном составе. «Возник вопрос, зачем распространять ложную информацию», — сказала Куубен, имея в виду пост Вооглайда.

Скульптура в Таллиннском зоопарке. Фото: Erakogu

Заместитель мэра Таллинна Владимир Свет также доказал фото, добавленным в

«Почти две недели назад мы предоставили бесплатный вход в зоопарк и ботанический сад украинским беженцам. Я считаю, что это хорошая возможность, особенно для детей беженцев, получить новые знания и хорошо провести время на природе. Конечно, ждем всех жителей Таллинна и других посетителей зоопарка и ботанического сада!» - отметил Свет.

«На фото: скульптура ZOO Эвалдаса Бернотаса, встречающая посетителей зоопарка у Северных ворот с 1985 года. Дата: 30.03.2022», — добавил вице-мэр к размещенному фото.

Скандал вокруг буквы Z.