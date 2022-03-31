Samsung убирает букву Z из названия своих смартфонов в Эстонии

Компания Samsung уберет букву Z из названия смартфонов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 на некоторых рынках. Об этом пишет польское издание Tabletowo.

Это модели флагманской серии устройств компании, которая была представлена на рынке в 2020 году.

Теперь эти смартфоны продаются в некоторых странах под названиями Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3.

На данный момент изменение распространяется только на три страны Балтии — Литву, Латвию и Эстонию.

Как пишет издание, изменения вскоре коснутся названия моделей в остальной части Европы.

Названия этих моделей на украинском сайте Samsung пока остаются без изменений.