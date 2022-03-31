Компания Samsung убрала букву Z из названия двух моделей своих смартфонов в ряде стран, пишет biz.nv.ua.
Samsung убирает букву Z из названия своих смартфонов в Эстонии
Samsung убирает букву Z из названия своих смартфонов в Эстонии
Компания Samsung уберет букву Z из названия смартфонов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 на некоторых рынках. Об этом пишет польское издание Tabletowo.
Это модели флагманской серии устройств компании, которая была представлена на рынке в 2020 году.
Теперь эти смартфоны продаются в некоторых странах под названиями Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3.
На данный момент изменение распространяется только на три страны Балтии — Литву, Латвию и Эстонию.
Как пишет издание, изменения вскоре коснутся названия моделей в остальной части Европы.
Названия этих моделей на украинском сайте Samsung пока остаются без изменений.
Сейчас РФ использует букву Z как символ вторжения в Украину.
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