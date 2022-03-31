Стюардесса раскрыла самую неуместную на борту самолета одежду

По словам бортпроводницы, из соображений комфорта, практичности и безопасности во время полета не следует носить наряды, которые сковывают или ограничивают движения. Подобная одежда способствует нарушению кровообращения, что способно привести к тромбозу глубоких вен и вызвать дискомфорт в кишечнике. «Вздутие живота – серьезная проблема даже для стюардесс, поэтому носите на талии что-то удобное, например штаны на резинке», – советует Фишбах.

Кроме того, одежда из полиэстера и предметы гардероба, оформленные бахромой, легко воспламеняются и могут быть опасны. Стюардесса не советует надевать аксессуары и обувь с металлическими вставками, туфли на каблуках, которые могут оказаться не только неудобными, но и нанести вред, а также шлепанцы и сандалии, приводящие к антисанитарному посещению туалетов самолета.