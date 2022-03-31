Американская стюардесса Андреа Фишбах составила список самой неуместной одежды на борту самолета и назвала ей альтернативу. Соответствующий материал приводит портал Who What Wear.
Стюардесса раскрыла самую неуместную на борту самолета одежду
По словам бортпроводницы, из соображений комфорта, практичности и безопасности во время полета не следует носить наряды, которые сковывают или ограничивают движения. Подобная одежда способствует нарушению кровообращения, что способно привести к тромбозу глубоких вен и вызвать дискомфорт в кишечнике. «Вздутие живота – серьезная проблема даже для стюардесс, поэтому носите на талии что-то удобное, например штаны на резинке», – советует Фишбах.
Кроме того, одежда из полиэстера и предметы гардероба, оформленные бахромой, легко воспламеняются и могут быть опасны. Стюардесса не советует надевать аксессуары и обувь с металлическими вставками, туфли на каблуках, которые могут оказаться не только неудобными, но и нанести вред, а также шлепанцы и сандалии, приводящие к антисанитарному посещению туалетов самолета.
Стюардесса предупредила, что необходимо надевать наряды, которые полностью прикрывают тело, чтобы снизить риск повреждения кожного покрова при спуске с аварийного трапа в экстренной ситуации. Помимо этого, на борту часто бывает прохладно, поэтому необходимо одеваться теплее или брать с собой дополнительную одежду и толстые носки. Среди других рекомендаций бортпроводницы – надевать колготки под юбку или платье, отдать предпочтение укороченным брюкам на резинке и захватить кашемировый шарф, который поможет подстроиться под температуру в салоне и придаст презентабельный вид.