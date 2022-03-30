Эстонский производитель молочных продуктов запустил бренд в поддержку Украины

«Ситуация в Украине критическая, и многие ориентируются на всевозможную помощь этой стране. Таким образом, основным желанием Estover OÜ является поддержка и помощь народу Украины.

Estover Piimatööstus решили поддержать Украину финансово за счет продажи сыра. Для этого был создан отдельный продукт «Украинский сыр» (Ukraina Juust), от продаж которого в поддержку Украины будет пожертвовано 0,10 евро за каждый купленный килограмм. Кампания действует бессрочно, начиная с 25 марта 2022 года.

Мы будем информировать вас о сумме пожертвования и о том, куда направляются средства», – сообщило предприятие.

Ukraina Juust Фото: Estover Piimatööstus

Еще один производитель молочных продуктов – AS E-Piim Tootmine – отправил свою продукцию напрямую на Украину.